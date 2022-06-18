身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

谷歌 共同創辦人、世界第七大富豪布林(Sergey Brin)已遞狀，訴請與結褵四年的第二任妻子離婚，原因在兩人的「歧見無法調解」；布林訴離一事雖為女兒的監護權仍未擺平，但他與現任妻子都十分低調，生怕女兒被騷擾或綁架。

專門蒐集億萬富豪官司的「內線」(Insider)網站17日報導，現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)2018年11月偷偷結婚；珊那菡是律師兼創業家；呈堂文件指出，這對夫妻的資產詳情、怎麼分財產，「目前還不清楚」。

「每日郵報」報導，布林是世上第七大富豪，目前身價930億元，據說他與妻子2021年12月15日便分居，今年元月訴離；離婚官司傳出之前幾天，新聞才報導他斥資1350萬元買下新宅子，位在加州 馬里布(Malibu)市，占地廣闊，前屋主是搖滾巨星平克。

布林與37歲的珊那菡育有一女，女兒出生於2018年；布林要求離婚後與珊那菡共有監護權，但據說布林訴請未來不給「前妻」任何贍養費，但也不要求她為撫養女兒出錢。

內線網站報導，布林與珊那菡以布林「身為世上最富有、最出名科技創業家之一」、故需隱私為由，刻意不讓外界得悉離婚案詳情，另外也害怕離婚案公之於世，女兒有被綁架、騷擾之虞。

這對婚後不洽的怨偶目前付錢找法律專業人士擔任臨時法官，試著讓離婚細節嚴密受到保護，內線網站只知道他們付給臨時法官時薪950元，外加給法官助理的時薪300元。

雖說僱請臨時法官所費不貲，但有好處，可以加速離婚程序；富豪離婚若走公家法院體系，經常耗時數年到幾個月。

這樣安排離婚對布林應該是熟門熟路了；史丹福大學 畢業的他2015年與首位妻子安妮‧沃西基(Anne Wojcicki)離婚，就走這個套路；他與沃西基育有兩名子女。

布林與沃西基2007年結婚，兩年後就離婚；沃西基發現布林與自己閨密、一位谷歌年輕女員工阿曼達‧羅森堡(Amanda Rosenberg)有曖昧電子郵件往來。