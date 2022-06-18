我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

編譯潘勛／綜合17日電
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

谷歌共同創辦人、世界第七大富豪布林(Sergey Brin)已遞狀，訴請與結褵四年的第二任妻子離婚，原因在兩人的「歧見無法調解」；布林訴離一事雖為女兒的監護權仍未擺平，但他與現任妻子都十分低調，生怕女兒被騷擾或綁架。

專門蒐集億萬富豪官司的「內線」(Insider)網站17日報導，現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)2018年11月偷偷結婚；珊那菡是律師兼創業家；呈堂文件指出，這對夫妻的資產詳情、怎麼分財產，「目前還不清楚」。

「每日郵報」報導，布林是世上第七大富豪，目前身價930億元，據說他與妻子2021年12月15日便分居，今年元月訴離；離婚官司傳出之前幾天，新聞才報導他斥資1350萬元買下新宅子，位在加州馬里布(Malibu)市，占地廣闊，前屋主是搖滾巨星平克。

布林與37歲的珊那菡育有一女，女兒出生於2018年；布林要求離婚後與珊那菡共有監護權，但據說布林訴請未來不給「前妻」任何贍養費，但也不要求她為撫養女兒出錢。

內線網站報導，布林與珊那菡以布林「身為世上最富有、最出名科技創業家之一」、故需隱私為由，刻意不讓外界得悉離婚案詳情，另外也害怕離婚案公之於世，女兒有被綁架、騷擾之虞。

這對婚後不洽的怨偶目前付錢找法律專業人士擔任臨時法官，試著讓離婚細節嚴密受到保護，內線網站只知道他們付給臨時法官時薪950元，外加給法官助理的時薪300元。

雖說僱請臨時法官所費不貲，但有好處，可以加速離婚程序；富豪離婚若走公家法院體系，經常耗時數年到幾個月。

這樣安排離婚對布林應該是熟門熟路了；史丹福大學畢業的他2015年與首位妻子安妮‧沃西基(Anne Wojcicki)離婚，就走這個套路；他與沃西基育有兩名子女。

布林與沃西基2007年結婚，兩年後就離婚；沃西基發現布林與自己閨密、一位谷歌年輕女員工阿曼達‧羅森堡(Amanda Rosenberg)有曖昧電子郵件往來。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
谷歌 加州 史丹福大學

上一則

寫公開信批老闆馬斯克 Space X開除5員工

下一則

國會暴亂╱證據未分享 司法部與眾院調查委會緊張升高

延伸閱讀

爆谷歌AI聊天機器人可能「有靈魂」 工程師被停職

爆谷歌AI聊天機器人可能「有靈魂」 工程師被停職

谷歌雲端再破世界紀錄 圓周率算到小數點後第100兆位

谷歌雲端再破世界紀錄 圓周率算到小數點後第100兆位
不亞於4月搶菜難度 上海離婚預約登記排到7月

不亞於4月搶菜難度 上海離婚預約登記排到7月
加州49選區眾議員方樹強 連任占優勢

加州49選區眾議員方樹強 連任占優勢

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點