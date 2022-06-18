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阿桑吉不能露面發聲 妻控訴：英國政府讓他變囚犯X

記者胡玉立／綜合報導
阿桑吉妻子莫里斯(右)在澳洲電視台節目中，講述在阿桑吉失去自由下，如何養育孩子。(路透)
阿桑吉妻子莫里斯(右)在澳洲電視台節目中，講述在阿桑吉失去自由下，如何養育孩子。(路透)

維基解密網站(WikiLeaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)的妻子史黛拉‧莫里斯(Stella Moris)日前在澳洲廣播公司(ABC)撰文，陳述丈夫阿桑吉如何在英國最嚴酷的貝爾馬什(Belmarsh)監獄狹小牢房裡，為自己的生命而戰。她寫道：「作為他的妻子，我擔心他會被埋在英國監獄系統最深最黑暗的角落，直到死去。」

莫里斯曾是阿桑吉律師團成員之一，為他生了兩個孩子，兩人今年3月在獄中完婚。阿桑吉被控在2010年洩露大批機密文件，遭美國通緝，最高可能面臨175年刑期。莫里斯在文中寫道，去年的引渡聽證會，英國地方法官阻止阿桑吉被引渡至美國，擔心「壓迫性」狀況可能驅使他奪走自己的生命。阿桑吉7月3日將度過51歲生日。

莫里斯表示，她每周固定帶五歲的加布里埃(Gabriel)和三歲的馬克斯(Max)去探望阿桑吉，孩子們只有在殘酷監獄環境中建立起對父親的記憶，但他們總是設法讓見面充滿歡樂。一家人被允許在探視開始和結束時擁抱，隔著桌子握住彼此的手。儘管他們不被允許接吻，但阿桑吉寧願受罰也要吻她。他們不知道一家人還有多少時間共處，總覺得阿桑吉身處在死囚牢獄中。

莫里斯描述3月23日他們在貝爾馬什舉行的婚禮；通常充滿悲劇和孤立的監獄，有幾小時成為慶祝兩人愛和承諾的所在，她說：「我們在鐵絲網裡築巢。」

媒體上次拍攝到阿桑吉是2019年他坐在囚車裡的模樣。莫里斯表示，英國當局以「安全為由」堅持不准公開他們的結婚照。在法庭上，阿桑吉也不被允許和律師坐在一起。儘管1月21日以來多次提出申請，阿桑吉一直未獲允許親自出席他自己的法庭聽證會。

莫里斯寫道：「感覺就像刻意將朱利安從人們視線中移開，將他變成『囚犯 X』：不露面，無聲，沒人見證他的待遇。但朱利安不是『囚犯 X』。他是我丈夫，也是我們年幼孩子的父親。我們就是見證人。」

莫里斯表示，「我相信歷史會證明朱利安是對的，但時間已經不多了。10月，他中風了；他的身體只能承受這麼多。我們希望澳洲政府能為朱利安的生命之戰提供更多幫助；因為他受的待遇與民主價值觀背道而馳；因為我們的孩子需要他；但最重要的是，因為他應該回家。」

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