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衰退疑慮加深 道指跌破3萬點…重要關卡再失守

編譯洪毅張文馨／綜合報導
道瓊工業平均指數自去年1月以來首次跌破3萬點大關，在股票市場心理面上又一次重大打擊。（Getty Images）
道瓊工業平均指數自去年1月以來首次跌破3萬點大關，在股票市場心理面上又一次重大打擊。（Getty Images）

聯準會一口氣升息三碼加深經濟衰退疑慮，導致股市三大指數16日遭到血洗，道瓊工業平均指數(Dow Jones)大跌2.42%，自去年1月以來首次跌破3萬點大關，是繼那斯達克(Nasdaq Composite)、史坦普500(S&P 500)兩指數落入「熊市」之後，在股票市場心理面上的又一次重大打擊。

道瓊指數16日下跌741點至2萬9927點、跌幅2.42%；至於早前已經落入熊市、也就是自上次高點已滑落逾20%的史坦普500指數則下跌123點至3667點、跌幅3.25%；那斯達克指數則下跌453點至1萬646點、跌幅4.08%。

拜登總統16日接受美聯社專訪表示，他理解美國人民歷經兩年多的新冠疫情、經濟不穩和油價高漲後相當沮喪，但經濟衰退不是無法避免；他信心喊話，比起其他國家，美國應對通膨在全球競爭中仍占上風。

拜登在專訪中也強調，之所以制裁俄羅斯是因為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭；這固然造成國際油價上漲，不過若不阻止，俄羅斯可能深入歐洲大陸製造混亂，中國大陸會趁機奪取台灣，北韓也會伺機發展核武。

股市連日重挫，與有500檔成分股的史坦普500指數不同，道瓊指數只有30檔成分股，而且尚未跌入熊市，今年以來下跌約18%；不過據華爾街日報(WSJ)報導，道瓊指數跌破3萬點，依然是投資人重大的心理打擊。

主因在於，這30檔成分股都是美國市值、業績、重要性、聲望等最領先群倫的幾間公司，他們的股票正在下跌，就容易影響投資人的情緒；蒙特婁銀行(BMO)家庭辦公室副投資長施萊夫(Carol Schleif)就說，想要「逢低買入」的民眾看到如此情景，恐怕將會選擇觀望。

造成如此情景的主因，是聯準會16日決定為抑制通膨而易舉升息三碼，為1994年以來首見，觸發外界對經濟衰退的憂慮；道富環球投資(State Street Global Advisors)歐洲、中東、非洲區投資策略長卡薩姆(Altaf Kassam)表示，這會讓市場參與者感到經濟將走向衰退，差別只在情緒瀰漫的程度。

在美國以外，瑞士央行也在16日升息兩碼，出乎外界原先預期的按兵不動，是過去15年來首次升息，讓日本成為目前唯一尚未升息的主要已開發國家。

信安環球投資(Principal Global Investors)策略長夏席馬(Seema Shah)就表示，連那些外界視為「永久性鴿派」的央行都在升息，則「最後的障礙轟然倒下」，「全球經濟正面臨嚴重的通膨問題，這件事已無法迴避。」

投資顧問公司RDM投資長謝爾頓(Michael Sheldon)則說，至少在未來幾個月內，經濟成長、企業營收、通膨率等展望，都不是很樂觀。

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