CBP上月抓24萬無證移民 史上最高

中南美洲無證移民前往墨西哥國家移民局申請過境簽證，以便前往美國。(路透)

美國海關及邊境保護局(CBP )最新數據顯示，越來越多來自俄羅斯、印度、土耳其和西半球以外其他國家的無證移民 ，試圖越境入美；CBP在5月份於美墨邊境 逮捕的無證移民人數近24萬人，創下史上最高水平。5月通常是無證移民非法越境高峰月，但最新數據呈現出的多元化移民潮，對拜登政府形成重大後勤和政治挑戰。

5月CBP在墨西哥邊境逮捕23萬9416人，較4月增加2%；去年CBP全年拘留人數已創下破紀錄173萬人，估計截至9月底的2022會計年度拘留人數將逾200萬人。

許多越境者是先飛到墨西哥；數據顯示，CBP5月逮捕來自俄羅斯的越境人數比4月增加102%，達到3394人；來自印度的被捕越境人數升至2438人，比4月增加55%；來自土耳其的越境者2310人，增加51%。

CBP局長馬努斯(Chris Magnus)15日發聲明警告，指移民非法越境十分危險；他指出：「夏季氣溫開始上升，人口走私者卻仍將繼續剝削弱勢群體，為其經濟利益肆無忌憚地危害移民生命；西南邊境沿線地形極端，夏季酷熱，移民越境後須徒步穿越好幾哩無情沙漠。」

尋求政治庇護的中南美洲的無證移民從墨西哥翻山越岭進入德州境內。(路透)

話雖如此，許多自西半球以外國家前來的無證移民在到達墨西哥後，通常不是邁入沙漠，而是越過格蘭德河或穿過邊界縫隙，向美方幹員自首和請求人道保護；目前法院已積壓了逾40萬件申請庇護案。

CBP數據也顯示，5月來自墨西哥、中美洲、古巴和海地的越境者繼續大量抵達，當局拘留1萬9040名來自哥倫比亞的移民，比4月增加45%；去年5月被CBP拘留的哥倫比亞人只有408名。拜登政府曾聲稱，哥倫比亞是它在區域移民管理方面最重要的合作夥伴之一。

與此同時，5月數據還顯示，中美洲移民組成也在變化中；被捕的尼加拉瓜人多達1萬8944名，創下紀錄，至於被捕的薩爾瓦多人數更多達兩倍。

民調顯示，民眾對於拜登政府在邊境安全上的表現評價很低；期中選舉共和黨也針對此議題大加抨擊拜登政府。拜登2020大選時承諾將扭轉川普政府的許多邊境管制措施、以建立有序且人道的制度。但拜登上任後，政府持續面對非法入境人數大增難題，聯邦法院的一些裁決也讓拜登試圖改革美國移民制度的努力受挫。

政府官員表示，疫情和全球局勢不穩定帶來的經濟影響，促使移民流動；上周在洛杉磯舉行的美洲峰會上，美國及與會各國簽署「洛杉磯宣言」，承諾在改善邊境管制及移民合作同時，也要在區域內保護弱勢群體。

美國國民兵在德州與墨西哥邊境的哨位上用望遠鏡監視邊境動靜。(Getty Images)