CBP上月抓24萬無證移民 史上最高
美國海關及邊境保護局(CBP)最新數據顯示，越來越多來自俄羅斯、印度、土耳其和西半球以外其他國家的無證移民，試圖越境入美；CBP在5月份於美墨邊境逮捕的無證移民人數近24萬人，創下史上最高水平。5月通常是無證移民非法越境高峰月，但最新數據呈現出的多元化移民潮，對拜登政府形成重大後勤和政治挑戰。
5月CBP在墨西哥邊境逮捕23萬9416人，較4月增加2%；去年CBP全年拘留人數已創下破紀錄173萬人，估計截至9月底的2022會計年度拘留人數將逾200萬人。
許多越境者是先飛到墨西哥；數據顯示，CBP5月逮捕來自俄羅斯的越境人數比4月增加102%，達到3394人；來自印度的被捕越境人數升至2438人，比4月增加55%；來自土耳其的越境者2310人，增加51%。
CBP局長馬努斯(Chris Magnus)15日發聲明警告，指移民非法越境十分危險；他指出：「夏季氣溫開始上升，人口走私者卻仍將繼續剝削弱勢群體，為其經濟利益肆無忌憚地危害移民生命；西南邊境沿線地形極端，夏季酷熱，移民越境後須徒步穿越好幾哩無情沙漠。」
話雖如此，許多自西半球以外國家前來的無證移民在到達墨西哥後，通常不是邁入沙漠，而是越過格蘭德河或穿過邊界縫隙，向美方幹員自首和請求人道保護；目前法院已積壓了逾40萬件申請庇護案。
CBP數據也顯示，5月來自墨西哥、中美洲、古巴和海地的越境者繼續大量抵達，當局拘留1萬9040名來自哥倫比亞的移民，比4月增加45%；去年5月被CBP拘留的哥倫比亞人只有408名。拜登政府曾聲稱，哥倫比亞是它在區域移民管理方面最重要的合作夥伴之一。
與此同時，5月數據還顯示，中美洲移民組成也在變化中；被捕的尼加拉瓜人多達1萬8944名，創下紀錄，至於被捕的薩爾瓦多人數更多達兩倍。
民調顯示，民眾對於拜登政府在邊境安全上的表現評價很低；期中選舉共和黨也針對此議題大加抨擊拜登政府。拜登2020大選時承諾將扭轉川普政府的許多邊境管制措施、以建立有序且人道的制度。但拜登上任後，政府持續面對非法入境人數大增難題，聯邦法院的一些裁決也讓拜登試圖改革美國移民制度的努力受挫。
政府官員表示，疫情和全球局勢不穩定帶來的經濟影響，促使移民流動；上周在洛杉磯舉行的美洲峰會上，美國及與會各國簽署「洛杉磯宣言」，承諾在改善邊境管制及移民合作同時，也要在區域內保護弱勢群體。
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