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30年房貸利率跳升5.78% 迫使有意購屋者離開房市

編譯潘勛／綜合16日電
房貸利率出現35年來最大升幅，加上此前房價已劇漲，可能迫使有意購屋者離開房市。(美聯社)
房貸利率出現35年來最大升幅，加上此前房價已劇漲，可能迫使有意購屋者離開房市。(美聯社)

聯邦補貼房屋抵押貸款公司房地美(Freddie Mac)16日報告指出，本周30年房貸利率上升到5.78%，為2008年11月次貸危機以來最高；而利率從上周的5.23%升到5.78%，也是35年來單周最大升幅，呼應聯準會前一天的升息三碼。

財經頻道「CNBC」16日報導，聯準會日前一口氣調高指標利率三碼(0.75個百分點)，以對抗高通膨；這次大升息，加上房價劇漲，可能迫使有意購屋者離開房市；據「房貸金融業協會」(Mortgage Bankers Association)指出，房貸申請件數相形去年減逾15%，而重新貸款者下降更超過七成以上。

房貸申請及重新貸款申請件數，隨著聯準會幾乎確定還要再升息，很可能會再下跌。

上周數據指出，美國5月物價上漲8.6 %，創40年來新高，聯準會因此異常地大幅調升短期指標利率；短期指標利率影響許多消費者及企業貸款，接下來貸款利率將釘在1.5%到1.75%區間；聯準會貨幣政策官員預測，今年底以前區間會漲一倍。

房市為經濟重要部門，調高房貸放款利率，顯然會降低房市熱度；隨著抵押貸款利率上升，到今年4月，成屋銷售已連續三個月走跌；房價本就飆高，借貸成本再升，想買房的人得付更高代價。

線上不動產仲介公司Redfin受不了房市冷卻壓力，16日宣布裁員8%。

近來想購屋變得愈來愈困難，對首購族尤其如此；原因除了通膨讓人頭昏眼花，另有房貸利率上升、房價飆高，待售房屋的供應量也稀少。

最受重新貸款和以自有房屋周轉資金人士喜愛的15年期固定息房貸，其利率也由上周的4.38%，本周升到4.81%；同比去年，此利率為2.24%。

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