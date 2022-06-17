解決高油價 唯一辦法恐剩「經濟衰退」

全美平均油價雖然飆升至5元以上，但人們駕車的意願不受影響。圖為休士頓的一位駕車人一邊加油，一邊用手機拍下油價，發給友人。 (Getty Images)

俄烏戰爭刺激出來的高通膨與高油價 ，任拜登總統、國會、聯準會怎麼想辦法，都降不下來，各界思來想去，似乎悟通了一點：抑通膨首要降油價，而降油價的唯一辦法，是降需求。

有線電視新聞網(CNN)報導，物價的起伏本於供需之間的平衡與否，這是經濟學的基本，供需失衡就會導致物價飛揚，如2月底以來的石油 、天然氣價格飆漲，高油價當然也會重新調整供與需之間的平衡，代表不是增加供應就是減少需求。

靠增加供應來平衡市場供需很困難，一因時間要很久，把美國的煉油廠調整到趕得及把大量油品送到市場的程度，不是幾個月就辦得到的事；二來石油公司寧願油價居高不下，大把利潤分給股東或購回自家股票，有錢賺何必費心增產。

增加供應走不通，降低需求如何？為美國汽車協會(AAA)分析油價趨勢的專家克羅扎（Tom Kloza）說，美國加油站已出現「需求頓減」現象：6月11日截止的一周，全美13萬個加油站銷售量比去年同期減少了7%，比2019年同期減少更多，達17%。

全美平均油價雖然飆升至5元以上，但人們駕車的意願不受影響。圖為休士頓的一個加油站。 (Getty Images)

以目前就業 市場看，若不是油價那麼高，消耗量應會更高。根據勞工部統計，目前就業人數比去年同期多650萬人，這些人來往上班工作地點，應會提高汽油的需求量，然而需求量並未大增，因為大家都設法省油，少開車、少出遊、改搭公共交通工具等。

高油價對需求最大的威脅在於會不會導致經濟衰退，一旦經濟衰退，各類活動都減少，開車、坐車、搭車等和汽油相關活動的人次都減少，油價自然往下降。

上一波高油價每加侖4.11元是在2008年7月，房市崩盤引發金融海嘯淹沒就業市場後，高油價馬上變成「歷史記憶」，因為需求大減。

那年年底，油價慘跌60%，低至每加侖1.62元。對當時失業的300萬人來說，即使油價低，他們也消費不起。消費者被高油價嚇到不敢消費，打擊占經濟七成的民間消費，間接促成經濟衰退，對誰都沒有好處。