年薪10萬也不夠花 通膨影響 高薪「月光族」3年來倍增

美鈔示意圖。(路透)

諮詢公司「韋萊韜悅」(Willis Towers Watson)16日指出，年薪10萬元以上的美國受訪者中，有36%為「月光族」，高薪「月光族」人數近年愈來愈多，今年為2019年的一倍。

「韋萊韜悅」在史上最高的通膨數據影響民生之前，於2021年12月到2022年1月訪問中大型私人企業的9658名全職員工，結果發現過去三年來，「月光族」人數增加的不只高薪族群。

該民調 顯示，年薪5萬元到10萬元的月光族約34%，年薪不到5萬元的「月光族」則有52%。

「韋萊韜悅」的北美財經福祉市場領袖斯姆雷切克(Mark Smrecek)說：「高薪族群仍難以倖免淪為月光族。」

「韋萊韜悅」的訪查結果與全球最大線上市場借貸平台「LendingClub」民調結果相似，後者發現年收入不到25萬的人中，有36%為月光族。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)指出，通膨可能是讓月光族人數增加的原因，而房貸及債務形成人們的財務挑戰。

斯姆雷切克表示，糧食與交通開銷大漲影響家庭存錢的能力。

5月消費者物價指數(Consumer Price Index)增加8.6%，為過去40年來新高；聯準會(Federal Reserve)15日升息三碼則是1994年來最大增幅，雙雙影響消費者荷包。

斯姆雷切克表示，「受通膨影響，月光族的人數會愈來愈多。」

斯姆雷切克分析，不同收入族群的經濟壓力來源不同，高薪者稱房貸為顯著挑戰，低薪者則疲於應付各項債務。

「韋萊韜悅」的調查並未細問房價，但受訪者不約而同指出，新冠肺炎疫情 期間，房租與房貸價格變動是影響開銷的主因。

高收入者的住房開銷可能減少，因為他們大多可以遠距工作。

部分財務專家建議手頭緊的人們採用「50-20-30」法則，將稅後收入其中50%分配給必要開銷，30%撥給權衡性花費，剩下的20%用來儲蓄、投資 或償還債務。