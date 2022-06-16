網購減少、油錢增加 美國5月零售降0.3%

圖為在紐約市的一處加油站。(美聯社)

消費者感受到通貨膨脹、油價攀升和利率 上升等壓力，已減少支出；商務部15日公布，經季節因素調整後，5月用以衡量商店、網路和餐廳零售的指標較前一個月下降0.3%，創今年跨月下降首例。

華爾街日報(WSJ)報導，消費支出減少是聯準會升息對抗歷史高通膨導致經濟失去成長動力的另一指標。

2020年初出現衰退以來，在強勁就業 成長和刺激措施推動下，消費支出成了經濟復甦的支柱，但在40年最強勁通膨下，這股力道正在消退。

汽車 銷售大降重創消費支出，主因是車價高、庫存低和汽車貸款利率上升；家具、電子產品和網購等支出也下降。

房貸利率上升、成本增加打擊房地產市場， 全國房屋建築商協會(NAHB)15日公布另一報告，全美房屋建築商信心6月連續第六個月下降。

再擴大層面看，5月就業、年薪成長雙雙放緩；4月消費支出減緩、儲蓄率降至14年新低，顯示許多人動用儲蓄因應通膨下的成本負擔。

5月零售低於預期、4月支出下調，促使經濟學者下調第二季經濟成長預期。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)分析師將美國第二季國內生產總值(GDP)年增率預估從之前的3.25%下調至 2.5%；數據公司IHS Markit 更將成長預期下調至0.9%。

扣除汽車和汽油後，5月零售僅增0.1%，遠低於上個月價格已開始上漲時的增幅。在汽油和食品雜貨價格飆升下，民眾5 月要花更多錢才能維持生活，全美汽油支出較去年同期增加43%以上，食品雜貨支出增加近 9%。

聯準會15日決定升息後，未來幾個月車貸和信用卡利率將再攀升。

能源資訊署(EIA)數據顯示，5月底普通汽油平均超過每加侖4.6元，高於一年前的3元左右，6月更漲至5元以上。

高通膨之下，沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等大型零售商難將成本轉嫁消費者，利潤急降。不過，零售報告主要涵蓋商品而非服務支出，但顯示5月酒吧和餐館收入增加0.7%，民眾仍繼續外食。