聯準會大幅升息 房貸、卡債、股票都吃不消

聯準會主席鮑爾為抗通膨下重手，15日宣布升息三碼。(美聯社)

為了對抗通膨，聯準會15日宣布升息 三碼，雖然消費者利息並非聯準會直接掌管，但利率 調升的漣漪效應將影響所有經濟層面，企業與消費者終究受到衝擊，市場需求與通貨膨脹則逐漸降低。

大幅升息對一般民眾影響為何，網路貸款 機構LendingTree首席信用卡分析師薛爾茲(Matt Schulz)說：「這代表了你的債務將在短時間裡變得負擔更重。」

今日美國報(USA Today)分析，對於房貸為固定利率的屋主來說變動不多，但最近才剛買房子或者打算購屋的民眾，則紛紛被這波升息動作嚇到，而且聯準會在2022年以來已經一路升息。房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計顯示，30年房貸固定利率平均已來到5.23%，比一年之前增加大約2.96%。

房地美首席經濟學者卡特爾(Sam Khater)說，房地產市場對於利率特別敏感，房貸利率突然提高，需求便會降低。

今日美國報指出，升息衝擊最深的股票通常是科技股及成長型股票(growth stock)，但現在擔心升息與害怕經濟衰退的雙重因素，因此許多產業也受到影響，史坦普500指數(S&P 500)已比今年1月高點下跌至少20%，進入熊市。

報導指出，某些投資人趁機進場購買某些製造或銷售必需品的企業股票，例如能源公司及消費物資企業，因為不管經濟走勢如何，民眾都會持續使用這些商品。

銀行方面，受到聯準會升息影響，民眾貸款時成本將提高，但利率資訊網站DepositAccounts創辦人圖明(Ken Tumin)表示，絕大多數存款帳戶(savings account)與定存(CD)，利息並不會跟著調升。絕大多數存款帳戶目前利息都在1%左右或以下。

汽車貸款方面，今日美國報報導，新申請的車貸案件將受到聯準會升息影響，但衝擊不至於太大；專家指出，一般而言，2萬5000元額度汽車貸款，如果利息增加0.25個百分點，換算起來每月大約多繳數百元。