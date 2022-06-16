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不怕美國經濟衰退 7大財務對策做好做滿

記者顏伶如／綜合報導
聯準會抗通膨下重手15日調高利率，讓持有信用卡債的消費者面對高利息，叫苦不堪。(美聯社)
聯準會抗通膨下重手15日調高利率，讓持有信用卡債的消費者面對高利息，叫苦不堪。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，各種跡象顯示美國可能陷入經濟衰退，民眾難免對於財務狀況恐遭衝擊產生焦慮，此時切莫因為擔心害怕而做出錯誤決策，虧損更加慘重。報導指出，衰退不會永遠存在，平均歷時約11個月，歷時最短的前例便是2020年因疫情引發的衰退，僅有3個月。

報導指出，倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應：

1、投資人不必怕熊市

阿默普萊斯金融公司(Ameriprise Financial)全球市場策略分析師薩里班尼(Anthony Saglimbene)指出，1950年以來，熊市出現平均歷時約418天。他說：「如果你是長期投資者，不妨把觀點稍微調整一下，把這個狀況視為一次機會。」

2、勿猜市場何時調整

報導分析，許多民眾或許希望算準時間點將股票脫手，或降低持股等待狀況好轉，但實際上根本不可能掌握最佳時機，也無法預測何時應該再次進場。

理財網站Bankrate.com資深經濟分析師漢姆瑞克(Mark Hamrick)說，就連「股神」巴菲特(Warren Buffett)也會承認，市場何時調整是無法估計的。

3、最好馬上還清卡債

網路貸款機構LendingTree首席信用卡分析師薛爾茲(Matt Schulz)說，所有信用卡持有人都應該把刷卡餘額盡快付清，經濟衰退即將來臨，利息又迅速升高的同時，「這一點變得更加重要」。

4、減少開銷加強儲蓄

如果還沒有存夠急難應變金，應該考慮打消旅遊計畫，或者延後開銷昂貴的非必要裝修。

5、急難應變擬妥備案

「晨星投資管理機構」(Morningstar)個人理財部主任班茲(Christine Benz)指出，除了急難應變金之外，民眾最好擬妥備用方案，準備好隨時可動用的應急存款。

6、不要低估債券功能

班茲分析，從先前幾次經濟衰退前例來看，幾乎在任何市場當中，債券都有較好的抗壓性，「也就是說，不要因為債券現在看來好像表現不太好就決定拋棄。債券是重要投資項目，特別是對已退休或即將退休的民眾而言」。

7、可以兼差多存錢

即使民眾覺得現在並不缺錢，現在也是想辦法尋找第二份工作的好時機，可以在零工經濟(gig economy)當中兼差，提高個人收入，充實存款。

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