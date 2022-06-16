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聯準會一口氣升息3碼 28年來規模最大

記者顏伶如／綜合報導
聯準會主席鮑爾。(美聯社)
聯準會主席鮑爾。(美聯社)

為了對抗通膨高漲，聯準會(Fed)加強出手力道，15日一口氣升息三碼，創下1994年以來規模最大升息幅度；聯準會同時透露，未來還有後續升息，希望美國經濟不至於陷入衰退。美聯社報導，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)拿捏恰到好處，讓金融市場彷彿吃了定心丸，股價紛紛止跌回升。

10日公布數據顯示，美國通貨膨脹率在5月飆上8.6%，成為40年新高點，當時金融市場便對於聯準會將如何因應而議論紛紛。影響消費者及企業貸款的基準短期利率(benchmark short-term rate)如今來到1.5%至1.75%之間，聯準會主管官員預測，接下來可望繼續調升，到了年底可能成為目前的一倍。

鮑爾15日在記者會上說，這次決策會議中，決策官員認為應該採取強硬行動，「我們也決定這麼做」；鮑爾說，聯準會承諾將盡一切力量，讓通膨率壓低到2%的目標，但過程當中可能因為經濟成長趨緩，導致失業率走高。

鮑爾在記者會上表示，升息幅度超過先前預估的兩碼，確實有其必要，因為通膨比原本預期更加嚴重，低收入族群首當其衝，生活痛苦；聯準會另一層考量是，社會大眾抱持預期心態，覺得通膨將日趨惡化，消費者急忙採購物資，以防物價進一步上漲，結果出現「自我實現預言」(self-fulfilling prophecy)狀況。

鮑爾表示，聯準會7月決策會議之後，可能還會有類似幅度的升息；他說：「若以今天的狀況預估，下次決策會議可能升息兩碼或三碼。」鮑爾也說，持續調升利率將是「適當的」(appropriate)。

美聯社報導分析，聯準會政策聲明當中，字句出現調整，坦承對抗通膨的過程可能對民眾帶來痛苦。先前聯準會官員評估「勞動市場將保持強勁」的文字則被刪除。

德意志銀行(Deutsche Bank)首席美國經濟學者盧澤蒂(Matthew Luzzetti)表示：「遏制通膨過程中，顛簸狀況可能比聯準會官員先前預期的更加嚴重。」

美聯社報導，聯準會官員預估，失業率在今年、明年之間可能上升，到了2024年時到達4.1%。某些經濟學者認為，4.1%失業率將讓美國經濟面臨衰退風險，但鮑爾基本上並未改變態度，仍然認為失業率目前處於50年低點，工資持續調高、消費者財務大致紮實，因此美國經濟肯定能夠承擔得起高利率，不至於陷入衰退。

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