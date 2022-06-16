拜登致函7煉油巨頭促增產 石油協會反嗆政策錯誤

拜登總統15日致函全美七家煉油廠業者，要他們莫貪賺錢，呼籲他們生產更多汽油和柴油。 圖為新澤西州埃奇沃特市的一家加油站上的國旗。(路透)

拜登 總統15日致函全美七家煉油廠業者，呼籲他們生產更多汽油和柴油；拜登在信中寫道：「全美各家庭面臨的危機需要立即採取行動，貴公司需要與我的政府合作，提出具體解決危機的近程解決方案。」拜登提到，各家煉油廠在俄烏戰爭期間利潤翻了三倍，國人卻得勉力因應破天荒高油價 。

全國汽油價格平均約每加侖5元，對許多人來說是經濟負擔，對民主黨來說則是政治威脅；政府10日報告指稱，消費者物價指數比一年前上漲8.6%，是40多年來的最大漲幅。

拜登在信中指出，油價上次接近當前每桶價格120元是3月份，當時汽油價格平均每加侖4.25元。短短幾個月內，平均天然氣價格相差75分，反映了煉油廠產能短缺，也反映利潤「目前處於史上最高水平」。

圖為在底特律市附近的家煉油廠的儲油槽。(美聯社)

拜登歸咎普亭與煉油廠

「毫無疑問，俄羅斯總統普亭應對美國人民承受的巨大經濟痛苦負主要責任。」拜登信中說：「但在一場將汽油價格提高到每加侖1.70元以上的戰爭中，煉油廠的史上高利潤正加劇這種痛苦。」

不過，代表煉油業的美國石油 協會(API)聲明表示，在拜登政府推出其氣候變化議程、試圖擺脫化石燃料時，石油產能就已減少了。

API執行長薩默斯(Mike Sommers)表示，「我們很高興有機會與白宮展開更多對話，但政府脫離國內石油和天然氣的錯誤政策議程，加劇通貨膨脹壓力，各公司既要滿足不斷增長的能源需求，又要減少排放，日常運作平添更多阻力。」

API前一日才致函拜登

薩默斯還表示，他14日曾去函拜登總統和他的內閣，強調十項有意義的政策行動，以期減輕產油痛苦並加強國家安全，其中包括批准關鍵能源基礎設施、增加獲得資本機會、舉行能源租賃銷售等等。

Rystad Energy顧問公司資深副總裁加林伯蒂(Claudio Galimberti)則指出，全球煉油廠過去三個月都經歷前所未有的額外維修和短缺；中國決定限制石油產品出口，讓問題雪上加霜。「美國煉油廠無法將產能提高到當前水平以上，」加林伯蒂說：「能的話早就做了。」

釋放戰備儲油未抑油價

拜登先前已採取釋放美國戰略石油儲備，以及提高乙醇混合標準等措施，但都無法減緩汽油價格持續攀升。