「競標圈愈來愈小」美歐房價都跌 比去年降5-10%

儘管下降趨勢明顯，但疫情後部分地區的房地產持續增值。圖為紐約時報廣場。(新華社)

全球最大房地產 公司之一「漢斯」(Hines)全球投資長斯坦巴赫(David L. Steinbach)表示，隨著買家流失，美國和歐洲房市正遭逢下跌局勢；美國某些地區房價 與一年前相比，下跌約5%至10%，歐洲也亦步亦趨。他說：「我認為我們正處於好幾個月的艱難時期，今年局勢眼看波濤洶湧。」

富區開價 暴跌40萬

在通貨膨脹和利率 雙雙飆升下，買家紛紛避開房市，美國部分地區房地產價格暴跌幾達20%；有報告發現，每20個賣家就有一個在4月和5月降低房屋開價；全國房價中位數下降最多的前十個城市報告則顯示，富裕地區開價暴跌40萬元，較貧窮地區開價下降11萬5000元。

漢斯公司總部位於德州休士頓，管理全球房地產資產約900億元，業務遍及27國。斯坦巴赫在阿布達比會見基金投資人並接受彭博訪問時表示，私人房地產無疑受到高通膨影響，「競標圈子愈來愈小」，利率上升也導致融資成本上升，進一步抑制需求，各企業正重新審視擴張計劃；美國辦公空間市場受打擊最嚴重，出租房屋需求也開始減少；「一些贊助商取得融資遇到困難，光這一項就讓競標者變少。」

過去十多年來，債券市場極低利率和低迷回報，將許多地區房價推高至創紀錄水平，更易受到借貸成本上升影響。

俄州降幅18.7%最大

Realtor.com在4月份公布的新報告概述3月份全國房價中位數下降的前十個城市，其中以俄亥俄州托萊多(Toledo)房價中位數下降幅度18.7%最大，羅切斯特(Rochester)房價下跌17%，底特律下跌15.4%，匹茲堡下跌13.7%，洛杉磯下跌5%，維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)跌幅3.4%排名第十。

房地產上市網站Redfin整理的另一報告則發現，4月和5月大約每20個賣家就有一戶調降房屋開價，顯示全美疫情時期的房地產繁榮已結束；報告還發現，谷歌搜尋「待售房屋」搜索量比去年同期下降13%，要求看房的比例下降12%，房貸申請量比一年前下降16%。

數據顯示，4至5月房屋銷售價格下跌19.1%，此下跌比例比前一個月多了13%，比去年同期多了9.8%。

仍有部分地區持續增值

儘管下降趨勢明顯，但疫情後部分地區的房地產持續增值，其中，紐約就是朝著上升方向發展的城市之一。