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美股跌入熊市 經理人：想到當年大崩盤

記者顏伶如／綜合報導
美股連續重挫，已經跌入熊市。圖為紐約證交所交易員注視大盤走勢。(路透)
美股連續重挫，已經跌入熊市。圖為紐約證交所交易員注視大盤走勢。(路透)

彭博新聞報導，13日當天金融市場損失慘重規模龐大，不僅股市重挫，利普樂金融(LPL Financial)首席股權策略分析師克羅斯比(Quincy Krosby)也忙著查看債券、信用違約交換(credit default swaps，CDS)等其他項目，設法估算狀況有多嚴重，並推測下一步市場走向的可能。

市場流動性惡化 憂危機重演

報導指出，對於某些投資人來說，如今景象彷彿10多年前金融危機惡夢重演，尚渤投資管理公司(Thornburg Investment Management)資產經理人霍夫曼(Christian Hoffmann)說，市場流動性(market liquidity)嚴重惡化，讓人想起2008年的黑暗時刻。他說，市場流動性程度比當年李曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings)大崩盤之前的狀況更嚴重。

分析師心驚：整天緊盯螢幕看

克羅斯比回憶說，13日那天看著股市大跌，迫不及待希望趕快來到收盤時間；他說：「我整天緊盯螢幕一直看。」

各種跡象讓克羅斯比看得膽戰心驚，就算以去年金融市場變動劇烈的情況做為對照，金融市場13日的失控表現仍然顯得不尋常。隨著債券價格大跌，兩年美國國債收益率(US Treasury yields)上漲29個基點，若從9日晚間算起，則已增加54個基點，創下2008年以來最大幅度兩日成長，反映了交易員正迅速調整策略，因應聯邦準備理事會(Federal Reserve)可能出手的升息動作。

史坦普500(S&P 500)中，除了五支股票之外，其餘全面下挫，如果對照今年1月間的價格高點，下跌超過20%，摔進熊市。

亞洲股市14日早盤引發拋售潮，投資人持續評估聯準會是否可能迅速緊縮銀根，指數編纂公司MSCI(明晟)亞太指數下跌逾1.5%。

加密貨幣暴跌 部分暫凍結提款

加密貨幣(cryptocurrencies)同樣出現暴跌，某個知名放款平台宣布暫時凍結提款，避免出現現代版本的銀行擠兌。傳統貨幣方面，由於投資人追求穩紮穩打的安全牌，美元指數飆至將近20年新高。

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