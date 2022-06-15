看不到降價跡象… 美5月民生必需品 較去年漲10.8%

5月民生必需的食物及用品價格，比去年5月大漲10.8%。圖為加州舊金山一家超市消費者購物。(Getty Image)

勞工統計局14日指出，5月民生必需的食物及用品價格，比去年5月大漲了10.8%，而目前還看不到降價跡象。

生產價格指數 衡量生產貨品、提供服務的成本，該指數的月增率為0.8%，與道瓊的預估相吻合，比4月的月增率整整高出一倍。月增率急速上升，表示物價上漲的速度對經濟構成極大的壓力。

食物、能源等項目除外的核心生產價格指數月增率是0.5%，比業界預估的0.6%略低，但比4月的月增率0.4%高。5月該指數的年增率6.8%，與4月相同。

5月的生產價格指數(10.8%)和核心生產價格指數(6.8%)，都離3月創下的歷史新高11.5%和7.1%不遠。

大宗生產(躉售物價)指數上升，自然波及消費者物價，兩者皆達1981年12月以來的高點。5月消費者物價比去年同月上漲8.6%，打破一般以為物價春季已達高峰的期望。

聯準會密切注意通貨膨脹的數字；市場人士預期，聯準會官員兩天會期15日結束後，會宣布短期貸款基本(隔夜拆款)利率調升。

5月躉售物價上揚的主力是能源價格上漲，消費者(最終需求)能源價格上揚了5%，整體通貨價格上揚1.4%。貨品與服務之間的不平衡，是通膨壓力的主因，顯示本以服務為主的美國經濟，消費者需求的型態已大為改觀。

能源價格上升，最主要的是汽油價格上漲8.4%，其他燃油產品的價格也推高能源的消費者物價。

服務業價格上漲0.4%，其中交通和倉儲服務就占了漲幅的一半；漲幅不大的原因包括燃料、潤滑油、財務管理和客房租賃等的需求都下滑。

股市期貨的交易則顯示行情將反彈，政府債券 的殖利率 在13日大漲之後，開始回跌，十年期債券的殖利率降為3.32%。