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30年房貸利率1周暴漲至6.28% 2013年以來之最

編譯潘勛／綜合14日電
傳聯準會升息幅度可能更高，30年房貸固定利率14日立即升高，達6.28%，一周之前，僅是5.55%，令買房者心焦不已。(美聯社)
傳聯準會升息幅度可能更高，30年房貸固定利率14日立即升高，達6.28%，一周之前，僅是5.55%，令買房者心焦不已。(美聯社)

聯準會傳出消息，升息幅度可能更為激烈，令金融市場為之憂慮，媒體報導，受房貸客戶歡迎的30年房貸固定利率14日升十個基點，達到6.28%，延續13日劇升33個基點的走勢；一周之前，30年期房貸利率為5.55%。

貸款需求急降 房市成交量連6月減少

財金頻道「CNBC」14日報導，房貸利率上升，讓住居市場猛然反轉，貸款需求筆直下降；「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)指出，房市成交量已連六個月減少。

但CNBC指出，升息迄今對火紅的房價，冷卻效應無多；房屋需求量因新冠疫情及供應量創新低，而推到史上最高。

本周利率急劇跳升，幅度是2013年7月發生「削減恐慌」(taper tantrum)以來之最；當時聯準會表示將放緩回購國債，投資人因此購進，讓殖利率大為飆升。

Fed對通膨如脫韁野馬 已進入恐慌模式

MND首席營運長葛拉漢(Matthew Graham)表示，回到2013年，聯準會只是單純決定，2008年金融海嘯之後啟動的寬鬆政策應該收些回來；而這次不同，聯準會對通膨如脫韁野馬，已進入恐慌模式。

新冠疫情第一年，聯準會注資到房貸抵押債券，讓房貸利率十多次創新低；聯準會最近已停止對房市的支援，據估很快就會開始倒出所持房貸抵押債券。

聯準會的動作導致1月起利率上升，今年伊始平均利率在大約3.25%，隨後每月調高，5月雖曾短暫緩解，但為時不久。

房價40萬首付2成 每月房貸多付577元

房價高、利率漲，購屋承受力便因此消失；舉例來說，一棟房屋價格40萬元，首付二成，每月房貸在元月為1399元，現在已增加到1976元，差距達577元，還不包括屋主要付的保險及房地產稅，尤其房價比起去年已漲約20%。

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