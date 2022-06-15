我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

學者：短期不致經濟衰退 若出現也比2008年輕微

記者顏伶如／綜合報導
5月通膨已達40年來最高。圖為加州一家超市消費者購物。(Getty Image)
5月通膨已達40年來最高。圖為加州一家超市消費者購物。(Getty Image)

通貨膨脹創40年新高，股價直直落，聯邦準備理事會(Federal Reserve)升息讓貸款成本大增，美國經2022年開年最初三個月出現萎縮。受到新冠疫情影響，美國走出前一次經濟衰退才剛兩年，如今是否又將陷入再次衰退，引起各界討論。

企業投資、就業市場仍成長

美聯社報導分析，絕大多數經濟專家認為，短期之內美國經濟不至於衰退，消費者，儘管承受通膨壓力，支出持續維持穩健，企業也繼續為設備、軟體等投資，反映正面的前景發展。就業市場依然欣欣向榮，各式各樣忙著招聘人手，裁員率低，許多雇主等不及希望聘請更多員工。

拜登總統14日在費城向美國勞工聯會演講，強調勞工生計重要，並表示全力抗通膨。(G...
拜登總統14日在費城向美國勞工聯會演講，強調勞工生計重要，並表示全力抗通膨。(Getty Images)

高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席美國經濟學者法魯奇(Rubeela Farooqi)14日撰文指出：「從目前各種數據來看，沒有任何資料顯示美國即將出現經濟衰退。」法魯奇也說，就業成長仍然強勁，美國家庭持續消費購物，但美國經濟的確遇到逆風。

美聯社報導指出，這波通膨持續期間比原先許多經濟學者及聯準會的估計更久，遲遲未退，消費者物價指數今年5月間比去年同期增加8.6%，創下1981年以來最大段漲幅。俄烏戰爭讓全球糧食、能源價格因此走高，中國以清零政策鐵腕防疫，許多城市宣告封城，供應短缺問題如同雪上加霜。

美家庭財務 比當年大衰退好

經濟學者說，經濟衰退可能接近的最明顯指標便是就業流失與失業增加。大致而言，失業率若在過去三個月間平均增加0.3個百分點，就代表著經濟衰退將跟著到來。

報導指出，許多經濟學者預估，即使美國經濟出現衰退，程度將趨於輕微。專家指出，美國家庭目前財務狀況比2008年至2009年「經濟大衰退」(Great Recession)出現之前還要好。「經濟大衰退」期間房價暴跌、大量勞工失業，許多家庭財務狀況受到重創。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)先前曾說，聯準會的目標是透過升息讓借款及支出降溫，進而讓企業縮減職缺。鮑爾希望如此一來企業便不必為員工加薪太多，通膨壓力將獲得減輕，但不至於導致大量失業或經濟衰退。

鮑爾坦承：「這將頗有挑戰性，並不是件容易的事。」

Fed如何不傷害經濟抗通膨？

美聯社報導，許多經濟學者指出，聯準會的計畫或許能成功，但聯準會能否在不傷害經濟的情況下遏制通膨，則讓經濟專家感到懷疑。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
聯準會 就業 鮑爾

上一則

曾「唾棄」今為油價轉彎 拜登下月訪沙烏地晤親王

下一則

國會暴亂前3天 司法部官員向川普獻策「談條件」

延伸閱讀

聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
救經濟必須先毀經濟 聯準會周可能一口氣升息3碼

救經濟必須先毀經濟 聯準會周可能一口氣升息3碼
通膨高熱錢出逃 台幣重貶1.58角

通膨高熱錢出逃 台幣重貶1.58角
聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53
副總統賀錦麗10日在南卡州籌款，引發她有意更上層樓的聯想。(歐新社)

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

2022-06-12 06:23

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉