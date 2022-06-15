學者：短期不致經濟衰退 若出現也比2008年輕微

5月通膨已達40年來最高。圖為加州一家超市消費者購物。(Getty Image)

通貨膨脹創40年新高，股價直直落，聯邦準備理事會(Federal Reserve)升息讓貸款成本大增，美國經2022年開年最初三個月出現萎縮。受到新冠疫情影響，美國走出前一次經濟衰退才剛兩年，如今是否又將陷入再次衰退，引起各界討論。

企業投資、就業 市場仍成長

美聯社報導分析，絕大多數經濟專家認為，短期之內美國經濟不至於衰退，消費者，儘管承受通膨壓力，支出持續維持穩健，企業也繼續為設備、軟體等投資，反映正面的前景發展。就業市場依然欣欣向榮，各式各樣忙著招聘人手，裁員率低，許多雇主等不及希望聘請更多員工。

拜登總統14日在費城向美國勞工聯會演講，強調勞工生計重要，並表示全力抗通膨。(Getty Images)

高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席美國經濟學者法魯奇(Rubeela Farooqi)14日撰文指出：「從目前各種數據來看，沒有任何資料顯示美國即將出現經濟衰退。」法魯奇也說，就業成長仍然強勁，美國家庭持續消費購物，但美國經濟的確遇到逆風。

美聯社報導指出，這波通膨持續期間比原先許多經濟學者及聯準會 的估計更久，遲遲未退，消費者物價指數今年5月間比去年同期增加8.6%，創下1981年以來最大段漲幅。俄烏戰爭讓全球糧食、能源價格因此走高，中國以清零政策鐵腕防疫，許多城市宣告封城，供應短缺問題如同雪上加霜。

美家庭財務 比當年大衰退好

經濟學者說，經濟衰退可能接近的最明顯指標便是就業流失與失業增加。大致而言，失業率若在過去三個月間平均增加0.3個百分點，就代表著經濟衰退將跟著到來。

報導指出，許多經濟學者預估，即使美國經濟出現衰退，程度將趨於輕微。專家指出，美國家庭目前財務狀況比2008年至2009年「經濟大衰退」(Great Recession)出現之前還要好。「經濟大衰退」期間房價暴跌、大量勞工失業，許多家庭財務狀況受到重創。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)先前曾說，聯準會的目標是透過升息讓借款及支出降溫，進而讓企業縮減職缺。鮑爾希望如此一來企業便不必為員工加薪太多，通膨壓力將獲得減輕，但不至於導致大量失業或經濟衰退。

鮑爾坦承：「這將頗有挑戰性，並不是件容易的事。」

Fed如何不傷害經濟抗通膨？

美聯社報導，許多經濟學者指出，聯準會的計畫或許能成功，但聯準會能否在不傷害經濟的情況下遏制通膨，則讓經濟專家感到懷疑。