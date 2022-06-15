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救通膨 降中國貨關稅？拜登怕得罪工會

編譯潘勛／綜合14日電

知情人士透露，拜登總統日前在白宮橢圓形辦公室會見內閣要員，有意在月內宣布取消前總統川普對中國某些進口商品祭出的高關稅，以緩解國內燎原之火般的通膨，但又怕得罪工會；工會代表已放話警告白宮，反對放鬆任何對中商品關稅，稱該舉措對緩解通膨成效有限。

網站「Axios」14日報導，隨著通膨站上40年新高的8.6%，正侵蝕低收入美國人的購買力，也影響民主黨期中選舉的政治命運；拜登及幕僚亟思有所行動降低物價，即便看來向中國示弱也要做。

拜登傾向責成美國貿易代表署透過正式的「排除程序」，判定某些消費商品如腳踏車，應否自301關稅條款免除；但一些大型工業產品如鋼及鋁較不可能列入。

白宮發言人指出，政府尚未做出任何決定，總統與行政團隊討論，是確保關稅與美國經濟及戰略要項吻合一致，例如捍衛勞工及關鍵產業利益、增進國家安全，避免增加國人非必要的開支。

關稅目前涵蓋自中國進口的3500億元商品，也是拜登唯一能片面行動、緩解國內消費者壓力的領域；但要打掉通膨，聯準會才是國家主要的「滅火員」。

但勞工代表私下與政府官員交談時已警告，反對放鬆任何中國進口商品的關稅，「政府行動必須為國家利益著想，強化國家未來經濟體質。」

拜登放鬆某些中國進口品關稅，會激怒工會到什麼地步，還要看多少項目、總金額多大而定；Axios形容，工會是拜登政治聯盟的骨幹。

但根據一項研究指出，把川普對從中國進口商品的關稅全部解除，對消費者物價指數(CPI)的總體影響，可能只減少0.26個百分點；因此拜登政府內部爆發激辯，經濟官員與貿易代表戴琪等人針鋒相對，戴琪希望維持對中方貿易的關稅槓桿。

解除川普關稅清單某些項目，能帶來多少政治及經濟好處，官員們私下辯論已有幾個月；想在11月之前大幅降低物價看似無望，令白宮官員沮喪；汽油價格飆上天，執政團隊提出的解方不力，讓拜登深為失望。

福斯商業台(Fox Business)指出，拜登6月初提出三點計畫，呼籲國會及聯準會大動作克服通膨問題，但行政權動作無多，目前被批缺少執行力。

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