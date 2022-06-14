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美國會兩黨議員達成共識 要立法阻止投資中國

編譯黃淑玲／綜合外電
江蘇淮安一處晶圓廠。 路透
江蘇淮安一處晶圓廠。 路透

美國國會兩黨議員就一項法案達成共識，將全面賦予美國政府新權力，以阻止美國數十億美元的投資流進中國。

此提案是一項要廣泛增強美國對中國競爭力法案的一部分。該競爭法案將提供520億美元補助給晶片製造商，用於擴大在美國本土的營運。

民主黨參議員凱西 (Bob Casey) 和共和黨參議員柯寧（John Cornyn）和五名眾議員在一份聲明中說：「今天公布的改進提案，得到了兩黨、兩院的支持，重視業界的關切，包括預期產業活動的規模、涵蓋的行業以及防止重複管轄。」

該議案背後的概念在拜登政府內部得到了支持。美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文在去年7月就表示，政府正在研究新的投資審查規範，考慮對境外投資設限，以努力讓美國在技術競爭中處於更有利的地位。

根據法案內容，修訂後的審查措施將讓美國聯邦政府能夠限制任何與「有疑慮國家」的特定未來交易，這些國家是包含中國在內的「外國對手」。新規定將適用於「新創投資」（greenfield investment），例如新工廠營建，也適用於涉及知識或智慧財產權轉讓的合資企業等交易，以及創投與私募股權交易等。

法案將要求美國實體及其附屬機構在涉及拜登政府先前指定為對供應鏈關鍵的領域時，必須將公司在中國的活動告知美國聯邦政府。這些領域和技術包含半導體、大容量電池、製藥、稀土元素、生物技術、人工智慧、量子運算、超音速、金融科技，以及機器人和水底無人機等自動系統。

Rhodium公司的一項研究指出，如果根據最初提案中所設定的頗為廣泛美國赴外投資審查類別，過去20年美國對中國的直接投資交易中，有43%可能需要被審查。

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