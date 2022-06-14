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鄧振中與歐洲議員WTO雙邊會談 推動台歐深化合作

中央社／巴黎14日專電
繼受邀參與歐盟發起的「與烏克蘭團結一致」會議以及立陶宛雙邊會談後，鄧振中及台灣常駐WTO代表羅昌發14日再與歐洲議會貿易委員會主席朗吉等7人，聚焦台歐雙邊關係與人權、貿易等WTO議題。（中華民國常駐世界貿易組織代表團提供）
繼受邀參與歐盟發起的「與烏克蘭團結一致」會議以及立陶宛雙邊會談後，鄧振中及台灣常駐WTO代表羅昌發14日再與歐洲議會貿易委員會主席朗吉等7人，聚焦台歐雙邊關係與人權、貿易等WTO議題。（中華民國常駐世界貿易組織代表團提供）

WTO部長會議台灣與各界交流熱烈，台灣政務委員鄧振中14日與歐洲議會代表團會談。歐洲議員認為台灣是一個自由、公平的重要貿易夥伴，盼雙方深化各領域合作，共同推動WTO多項議題。

行政院政務委員鄧振中代表出席世界貿易組織（WTO）12日至15日在瑞士日內瓦舉辦的第12屆部長會議（MC12）。

繼受邀參與歐盟發起的「與烏克蘭團結一致」會議以及立陶宛雙邊會談後，鄧振中及台灣常駐WTO代表羅昌發14日再與歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）一行7位議員舉行雙邊會談，就WTO議題及強化台灣歐盟關係等交換意見。

鄧振中首先感謝歐洲議會對台灣的支持，特別是支持台歐締結雙邊投資協定。鄧振中表示台灣歐盟在許多議題上的立場一致，雙方都屬於民主陣營，應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權的保護。台灣也將持續研發半導體，維持技術領先優勢。

朗吉在會議中表示，台灣歐盟夥伴關係十分重要，同意雙方應持續強化在半導體等優勢產業上的合作。歐盟議員皆認為台灣是一個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，盼與台灣進一步深化合作關係。

雙邊會談也聚焦WTO議題，雙方希望WTO會員能遵守多邊貿易規則，盼本屆部長會議能在漁業補貼協定、爭端解決機制在內的WTO改革、因應疫情及糧食安全等議題上達致共識，以證明WTO的價值及重要性。

台歐雙方也就人權、環保、電子商務、漁業補貼等議題交換意見。歐洲議員特別強調人權議題的重要性，認為WTO也需處理環境保護及其他關鍵社會議題。

對此羅昌發補充解釋，台灣非常重視人權，即使目前尚未能參加人權公約，仍透過制定人權公約執行法及透過憲法解釋，將國際人權標準納入國內體制。另外，若WTO漁業補貼協定通過，將能彰顯WTO處理重要「非貿易議題」的角色。

歐洲議員指出，希望強化台灣歐盟雙邊關係，尤其是經貿投資合作關係，並對如何增加台商赴歐投資提問。鄧振中表示，希望先進行業者間研發合作，增加雙邊業者瞭解。

會談氣氛熱絡，交流深入，雙方都盼望未來有更多對話機會，鄧振中也藉機邀請歐洲議會議員赴台參訪。

朗吉在雙邊對談後隨即在推特上貼文，表示與台灣部長針對WTO與雙邊關係對話成果豐碩；與會的比利時籍歐洲議員布吉華（Geert Bourgeois）則說期待與台灣在自由、公平等基礎上加強半導體、投資與研究的合作。

政務委員鄧振中出席WTO第12屆部長會議，14日與歐洲議會代表團一行人進行雙邊會...
政務委員鄧振中出席WTO第12屆部長會議，14日與歐洲議會代表團一行人進行雙邊會談，氣氛熱絡。歐洲議員認為台灣是一個自由、公平的重要貿易夥伴，盼雙方深化各領域合作。（中華民國常駐世界貿易組織代表團提供）

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