新金融危機套用2008舊對策 拜登政府錯讀疫情經濟

圖為聯準會在華府的總部。(Getty Images)

最近幾周，拜登 政府高層官員及聯邦準備理事會(Federal Reserve)主管官員紛紛公開坦承，因應通膨問題時犯下錯誤，華爾街日報(WSJ)指出，政府官員拿著以前用過的舊對策，套用在眼前發生的新危機上頭，對美國經濟做出錯誤解釋。

拜登幕僚團及聯準會 官員擔心新冠疫情 與疫情相關限制，可能引發類似2007年至2009年金融危機的後果：市場需求疲軟，成長緩慢，失業率長期居高不下，通膨過低。報導指出，如此假設讓拜登政府官員以當年金融危機對策，用來對付新一波的危機。

聯準會推出低利率政策，認為這套方案過去曾經奏效，內容大致無害，並承諾不會提早調回利率。民選官員則認為，過去發生經濟危機時過於仰賴聯準會幫忙解決，決定這次要大手筆花錢搶救經濟，前總統川普任內便開始擴大支出，拜登上台後則有規模1.9兆的疫情振興法案。

通貨膨脹加快，經濟陷入衰退危機。(路透)

許多民主黨人則把民主黨同時掌握白宮與國會多數席次視為千載難逢的機會，希望改變華府施政優先目標，從原本共和黨青睞的減稅政策，轉為推動耗資龐大的新版社會計畫。

華爾街日報分析，疫情底下的美國經濟，本質其實與過去不一樣，金融危機時企業與消費者需求量雙雙受挫，但疫情發生後供應面則受到重創，導致原物料始終缺貨，貨櫃船、勞工、電腦晶片等都面臨短缺。

高失業率迅速下降，通貨膨脹快速增加，演變之快超出政府決策者的預期，但官員們照樣墨守成規，下場就是供需失衡更加惡化，通膨一路飆升，到了今年5月來到8.6%，創下40年新高。

報導指出，2007年至2009年間的金融危機過後，消費者、企業及政府的整體支出，若排除通膨因素，連續數年一直處於低於金融危機發生前的狀態。相較之下，2022年第一季期間，消費者、企業及政府的整體支出比疫情發生前增加大約5%，增加額度大約1兆，若以年度計算，等於是受到聯邦政府各種疫情紓困計畫而產生。

共和黨籍前任聯準會副主席奎爾茲(Randal Quarles)上個月表示，美國目前經濟狀況複雜，很難找得到前例可以參考，「人總是難免犯錯」。