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前財長：經濟2年內衰退 前Fed主席：軟著陸有可能

編譯洪毅／綜合13日電
前財政部長桑默斯認為，美國經濟衰退機率很高。(路透)
前財政部長桑默斯認為，美國經濟衰退機率很高。(路透)

通膨率達到40年來未見的新高，讓經濟陷入衰退的疑慮逐漸瀰漫，前財政部長桑默斯(Larry Summers)也認為經濟衰退機率很高，應該撤除大多數對中國關稅來因應；不過在2008年金融風暴時期擔任聯準會主席的柏南基(Ben Bernanke)認為，聯準會「有相當的機會」避免經濟衰退。

「現在的通膨率是如此之高，失業率是如此之低，我認為這幾乎可以表明，未來兩年內經濟將步入衰退。」桑默斯12日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示：「我認為那些對『能夠避免衰退』持高度信心的人，恐怕是犯了錯。」

桑默斯的說法，表明他反對現任財政部長葉倫(Janet Yellen)及聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的論述；前者曾說「沒有跡象顯示當前正在醞釀經濟衰退」，後者則說，美國經濟有「很高的機率」能夠「軟著陸」，也就是經濟降溫、抑制通膨後，不會導致經濟大幅負成長或高失業率。

桑默斯表示，拜登政府沒辦法抑制高油價，但是仍有手段可以抑制通膨，例如「不要加劇美國生產者的成本，讓他們的競爭力遭到削弱」，也就是撤銷川普政府對中國進口產品加徵的關稅；桑默斯表示，對中國的關稅政策應該要「更具戰略性」，不應傷害到美國消費者及業者。

柏南基。(美聯社)
柏南基。(美聯社)

不過柏南基同日在CNN節目「札卡利亞GPS」(Fareed Zakaria GPS)上表示，目前美國經濟狀況屬於「好壞交織」，經濟衰退固然是可能的，但是聯準會依然有「相當的機會」，能夠實現軟著陸。

柏南基還說，美國勞動力市場強健，如果「再來些運氣的話」，供給面就能得到改善，則經濟就不致重演40年前那樣的狀況。

部分學者擔憂聯準會能夠將政策工具發揮到最好的結果，桑默斯說，聯準會的通膨率預測「過於樂觀」。

安聯(Allianz)首席經濟顧問伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說，聯準會起初對通膨的預測「犯大錯」，現在軟著陸依然是可能的，聯準會應該要努力達成，以挽回其信譽。

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