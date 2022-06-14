救經濟必須先毀經濟 聯準會周可能一口氣升息3碼

通貨膨脹加快，經濟陷入衰退危機。(路透)

過去幾個月裡，聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)始終抱持希望，期盼聯準會能將利息升高到某個水準，讓一路走高的通貨膨脹獲得遏止，但不至於讓經濟陷入衰退。美聯社報導分析，聯準會在本周決策會議之後估計將宣布另一波大幅升息 ，時間點將是政府公布通膨報告之後，美國經濟想要軟著陸(soft landing)，如今顯得機會越來越渺茫。

報導指出，如今通膨來到8.6%的40年新高，聯準會官員今年裡的借款利率調升，最後可能超過幾周前的預估目標。聯準會同時透露，15日決策會議結束後，升息幅度恐將高到削弱經濟成長的地步，出現經濟衰退的風險因此大增。

通貨膨脹速度加快，使得聯準會主席鮑爾無計可施。(Getty Images)

某些經濟學者預測，聯準會本周的決策可能讓金融市場大呼意外，一口氣升息三碼(0.75個百分點)，而不是鮑爾上個月透露的兩碼(0.5個百分點)。聯準會上一次使出升息三碼的手段是在1994年。

美聯社報導分析，分析師指出，美國經濟走下坡恐怕難以避免，但為了對抗難纏的通膨高漲，聯準會不得不祭出導致民眾痛苦的手段做為代價，失業率極可能因此上升。

彭博新聞報導，上周通膨報告出爐之後，鮑爾面臨困難抉擇，為了挽救美國經濟，首先可能要先毀掉經濟，把經濟推向衰退，以便重新掌控物價。

到目前為止，鮑爾對於是否下猛藥導致經濟衰退始終持保留態度。前任聯準會主席伏克爾(Paul Volcker)當年一上台就大幅升息對抗通膨，通貨膨脹雖然獲得控制，但也導致1980年出現短暫經濟衰退。

彭博新聞分析，鮑爾一直避談經濟衰退，背後原因可以理解，畢竟其中涉及政治因素，必須考量今年11月期中選舉的民主黨選情。

另一方面，根據金融時報(Financial Times)研究調查顯示，將近七成經濟學者預估美國經濟明年將進入衰退，專家呼籲聯準會正視通膨問題的嚴重性。

調查顯示49位受訪經濟學者當中，約四成認為非營利暨非黨派機構「全國經濟研究所」(NBER)將於2023年第一或第二季宣布美國經濟陷入衰退，另外三分之一受訪學者則認為宣布時間可能在2023年下半年。