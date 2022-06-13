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佛州紅旗法有效控槍逾8000次 全美各州擬效法

編譯潘勛／綜合12日電
參院兩黨協商的新控槍法案草案中，可能列入紅旗法規，可暫時扣押有悪意者的擁槍許可。佛州的紅旗法保護不少性命。圖為維州控槍支持者在全國槍枝協會前燭光晚會示威抗議，要求停止槍枝暴力。(Getty Images)
參院兩黨協商的新控槍法案草案中，可能列入紅旗法規，可暫時扣押有悪意者的擁槍許可。佛州的紅旗法保護不少性命。圖為維州控槍支持者在全國槍枝協會前燭光晚會示威抗議，要求停止槍枝暴力。(Getty Images)

佛羅里達州自2018年帕克蘭(Parkland)高中駭人大規模槍擊案幾周之後，便通過「紅旗法」(red flag)，自創設以來已由州法官執行8000多次，取走有自戕或致人於死之虞人士所持槍枝，目前已成為全國各地有意制定類似法律、控管槍枝暴力效法對象。

有線電視新聞網(CNN)報導，德州烏維德鎮(Uvalde)小學、紐約州水牛城等地相繼發生開槍大屠殺案以來，全國思考如何限制槍枝暴力；佛州紅旗法成為值得效法的藍圖；民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)都稱，佛州法律是好法。

佛州第13巡迴上院法院法官龐波尼歐(Denise Pomponio)每周兩次由自己審判決定，希斯伯洛郡(Hillsborough County)哪些人不再值得信任、不夠格擁有槍枝；過去兩個月，她便剝奪幾十人的擁槍權，包括一名被控威脅要殺光兒子學校每個人的抓狂老爸、一名13歲被欺負而揚言明天殺光全年級同學的學生等。

佛州紅旗法又稱「風險管控法規」，隸屬於規模廣闊的控槍改革配套法案；2018年一名青少年在帕克蘭道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas)槍殺17人，三周之內，時任州長的史考特(Rick Scott) 便把法案簽字為法律，除審核擁槍人士背景，另撥4億元實施新優先事項，加強學校保全及心理健康資源，首度准許校方人員訓練之後持有槍枝；共和黨籍州議員也同意，把擁槍年齡升到21歲，另落實購買大多數步槍要等待三天。

推動法案的佛州前州參議員蓋爾凡諾(Bill Galvano)表示，他認為祈禱、懷念並不足夠，前往帕克蘭探視屠殺案現場後，回到自家便由廚房開始起草法案；他詢問學校教職人員，把他們的構想吸收進法案，立意納入某些槍枝安全改革措施，專注於自己認為能立法過關事項。

蓋爾凡諾端詳哪些人槍枝被佛州法官取走的新數據而表示，真得相信紅旗法等管制措施改變局面；研究指出，康乃狄克州1999年制定的紅旗法，讓自殺案減少10%到5%，另各州實施紅旗法，禁止「不特定暴力犯行」人士擁有槍枝，殺害配偶、情人的案件便告下降。

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佛州 康乃狄克州 參議員

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