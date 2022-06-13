參院兩黨控槍協議將納紅旗法 力拚暑期休會前立法

大家關注未來控槍法案中能否新增擴大購槍者背景調查的相關規定。圖為2020年3月加州一起濫射案後，當地居民排隊購槍以求自保。(美聯社)

兩黨聯邦參議員 組成的協商小組12日公布旨在加強槍枝安全的立法協議，包裹法案內容將包括多項改革。小組成員希望在紐約州水牛城、德州小學接連發生重大槍擊事件後，透過實際行動解決堪稱美國當今面臨最迫切、意見分歧最明顯的社會議題之一。

有線電視新聞網(CNN)報導，立法協議出爐之後，接下來仍須克服的障礙，包括了法案條文應該如何擬訂。協商小組當中包括10名共和黨 籍聯邦參議員，代表著草案提出之後將有足夠票數，能夠跨越費力把事拖( filibuster)議事表決門檻，但再過兩周國會便將進入暑期休會，能否在休會之前迅速完成立法，面臨嚴峻考驗。

民主黨 國會助理透露，民主黨方面對於達成遠大目標頗有信心，認為可透過法案草擬，在休會之前凝聚共和黨對草案的支持。一名民主黨助理透露，法案許多細節仍未敲定。

根據協議內容，未來包裹法案將包括訂定針對可疑人物提出警示的「紅旗」(red flag)法案、為心理健康及遠距醫療(Telehealth)提供經費、未滿21歲民眾購槍時必須接受加強審查、釐清聯邦武器執照(FFL)經銷商定義、加強校園安全資源。

法案當中也將解決俗稱「男友漏洞」(boyfriend loophole)的法律漏洞。「男友漏洞」問題指沒有婚姻關係的伴侶，如果其中一造對另一造家暴，是否能夠繼續持有槍械。

舉例來說，18歲至21歲民眾購買AR-15攻擊步槍時，將要接受較為詳盡背景調查。全國即時犯罪背景調查系統(NICS)必須通知州及地方政府警察機關，要求調查購槍者是否有心理疾病或青少年犯罪前科等不符合購槍資格的紀錄。

報導指出，未來包裹法案並不包括的項目，包括擴大購槍背景調查、全面禁止攻擊型武器、提高購槍年齡。

協議內容最受注意的部分便是，未來法案當中將不會有擴大購槍背景調查的規定。根據現行措施，無執照賣家或私人賣家的槍枝銷售或轉移，並不需要先行完成背景調查。

擴大購槍背景調查是民主黨推動多年的目標，眾院2021年通過法案，要求所有槍枝販售的商業行為，都應納入擴大背警調查，創下民主黨執政並同時取得參眾兩院多數黨地位以來，第一次針對槍枝管控推出重大立法。

參院兩黨協商的新控槍法案草案中仍沒有包括提高購買AR-15攻擊步槍的年紀門檻，但考慮降低對購槍者身家心理背景調查的年齡。圖為科州一處出售AR-15攻擊步槍的槍店。(美聯社)