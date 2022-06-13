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50聲槍響…印第安納州夜店槍擊案 2死4傷

編譯林梅婕／綜合12日電

周末夜店出事。印第安納州加里市(Gary)12日凌晨在一處夜店傳出槍擊案，造成兩人死亡，四人受傷；全案目前仍在調查當中。

加里市警方表示，他們在凌晨1時57分接獲報案，指位於蘭特街上的(Rant Street)的夜店「Playo's Night Club」發生槍案；抵達現場後先是發現一名34歲男子身中槍傷、倒臥在出入口沒有反應，隨即將他送醫救治。

另一名26歲女子也被發現在夜店裡身中槍傷倒地，兩人被送往醫院後皆被宣告死亡。

印第安納州湖郡(Lake County)法醫辦公室經過相驗後，公布死者身分分別是來自伊利諾州朱麗葉市(Joliet)的多西(Jonte Dorsey)和印州梅里爾維爾鎮(Merrillville)的珍妮絲·昆恩(Jah'Nice Quinn)。

四名傷者分別被送往其他醫院，其中一人病況危急，另外三人則沒有生命危險。

一名鄰居聲稱案發時聽見至少30至50聲槍響，接著看見大批群眾發出尖叫逃離。

由於案發時夜店人數眾多，除了當地警方，其他執法單位也到場協助清場並安撫受傷的民眾；目前警方仍未進一步說明案情，全案仍在調查當中。如有關於案情的線索，民眾可撥打219-755-3855或866-CRIME-GP。

據稱，2017年座落於同地址的另一家夜店也發生過槍擊案，也有人死亡。另一名附近的居民表示，自此之後這一帶每到周末就會傳出槍擊，讓他們不堪其擾，希望此事之後夜店能永久關閉。

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槍擊 印第安納州 伊利諾州

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