控槍 國會兩黨達共識 推槍枝安全法 美聯社評效果有限

回應全美民眾呼聲，國會參院兩黨議員達成控槍基本協議，為控槍法案邁出大步。(Getty Images)

過去一個月間美國連續發生死傷嚴重的槍擊屠殺之後，兩黨聯邦參議員 12日宣布，跨黨派小組經過協商已達成協議，將推動加強槍枝安全的法案，立法基本架構也已完成。美聯社報導分析，這項進展雖然值得重視，但具有突破意義的實質內容並不多，對於槍枝管控、增進校園維安及改善心理健康計畫等目標，恐怕只能發揮些許效果。

拜登 致謝 促法案盡快過關

對於跨黨派小組達成推動立法協議，拜登總統12日發表聲明對民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康州)及小組成員努力不懈促成結果致謝；聲明中特別提到感謝共和黨 籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)和提里斯(Thom Tillis，北卡羅來納州)、民主黨籍聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)。

拜登指出，儘管不是所有有必要的項目都包括在法案當中，但這個發展確實朝向正確方向邁出重要步驟，將是數十年來國會通過的最重要槍枝安全法案。他說，法案獲得兩黨支持，沒有理由或藉口可以拖延，應該要在參眾兩院都盡快過關。

拜登在聲明中表示：「每一天過去，這個國家就有更多兒童死亡，法案越快送到我的辦公桌，我就越早能夠簽字，我們也才能盡快透過法案當中的各項措施，拯救生命。」

民主黨籍的參院多數黨領袖舒默要求共和黨議員加入控槍行列。(歐新社)

共和黨參院少數黨領袖麥康諾支持兩黨達成的控槍協議。(美聯社)

法案過關 有60票表決門檻

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指出，兩黨協議是「很棒的第一步」，將可終結長久以來面對有如疫情般槍枝暴力卻沒有作為的問題。他說，法案草擬完成後便將盡快交付表決。

支持兩黨協商的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，期盼法案能在改善心理健康計畫、增進校園安全等方面獲得重大進展，同時尊重憲法第二修正案，並且在參議院爭取更多支持，「讓我們的國家因此獲得改變」。

跨黨派協商小組共有20名參議員參加，其中半數為共和黨參議員。兩黨在參院各占50席的情況下，10名共和黨參議員的加入，代表著法案將可跨越費力把事拖( filibuster)的60票議事表決門檻。

11日全美控槍大遊行上，兒童手持標語在華府國家大草坪呼籲控槍。(Getty Images)

限制用槍 州府可祭紅旗法

根據協議結果，未滿21歲民眾接受購槍背景調查時，青少年犯罪紀錄將因此曝光。造成10名非洲裔民眾死亡的紐約州水牛城超市槍擊案，19名學生及2名老師遇害的德州烏瓦德鎮(Uvalde)小學槍擊案，以及近幾年大規模槍擊屠殺案的槍手，大多都是年輕人。

法案當中將包括為州政府提供經費，成立針對可疑人物提出警示的「紅旗」(red flag)法案。針對有暴力犯罪動機者暫時限制使用槍枝，作業流程將得以簡化。聯邦政府也將為增進校園安全、改善心理健康計畫提供經費。

售槍得有聯邦執照 買槍要背景調查

以非正式形式販售槍枝的賣家，未來將必須取得聯邦售槍執照，並且對買槍民眾進行背景調查。曾被定罪的家暴犯即使沒有與受害者同住也不得買槍，例如曾對女友施暴的前任男友。民眾合法購槍卻把槍枝提供給不符持槍資格者使用，將構成犯罪。