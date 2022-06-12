兒童最大死因 槍殺超越車禍 2020年逾4300名未成年人喪命槍下

兒童也參加「為生命而走」遊行，呼籲槍枝管制。圖中標語寫著「保護孩童，而非槍枝」。(路透)

要求加強槍枝管制的民眾在全美400多座城市發動抗議遊行之際，一份最新研究顯示，槍枝對美國年輕人造成的危險已經超越車禍 ，成為兒童、青少年的主要死因。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，2020年共有4368名19歲以下兒童與青少年在槍下喪命，意即每10萬名兒童、青少年中就有5.4人魂斷槍下，而槍枝死亡中有近三分之二是遭謀殺。

車禍相關死亡人數為4036人，是兒童與青少年先前的最主要死因；新英格蘭醫學雜誌(NEJM)取得的一份資料指出，2020年開始，這個趨勢出現變化，槍枝死亡者超越了車禍中喪生的人數。

CDC更新的數據顯示，近30%死因為自殺，約3%多一點為意外，2%不確定意圖；另有極少數被歸類為「法律干預」，意即因執法人員執行任務死亡。

非裔兒童與青少年受到的衝擊尤其嚴重，他們死亡的可能性是白人兒童的四倍多。受槍枝影響第二嚴重的族群為印第安原住民，西語裔白人排在其後；而男性因槍枝而亡的可能性是女性的六倍。

以地區來看，華盛頓特區的槍枝相關死亡率最高，其次為路易斯安納州，第三是阿拉斯加州 。

NEJM的另一份資料指出，自1960年代以來，預防車禍死亡的相關條件不斷改善，與預防槍枝死亡形成強烈對比。

行車安全一直由「全國公路交通安全管理署」(NHTSA)規範，但槍枝安全卻缺乏類似的機構管制；由於共和黨的反對，歷來少有政府研究基金分配給槍枝安全領域。

「科學」(Science)期刊總編輯索普(Holden Thorp)日前發表一篇社論，呼籲進一步研究槍枝對公眾健康的影響；他說，經常被認為是導致大規模槍擊 案的嚴重精神疾病，在其他不常發生大型槍擊案的國家也同樣盛行；他呼籲在槍枝安全上投入更多心力，以推動政策變革。

兒童也參加「為生命而走」遊行，呼籲槍枝管制。(美聯社)