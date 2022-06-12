CNN：美為全球強國 卻無法保護幼童

德州烏瓦德小學槍擊案，獲得來自全美的關注，圖中是紐約布魯克林紀念罹難者的白色十字架。(Getty Images)

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學上月24日發生校園屠殺案，奪走19名四年級學童和兩名教師的生命後，美國又掀起一股控槍聲浪；但有線電視新聞網(CNN)報導，美國並非沒有辦法解決血腥槍擊 案，而是國內缺乏行動凝聚力與共識；而這起槍擊案更凸顯美國雖是全球最強大的國家，但卻無法保證幼童在校上課時免於暴力與死亡。

雖然聯邦政府未能達到很多目標，但CNN指出，很難找到比這更令人震驚且挫敗之事。

雖然大規模槍擊案已成為美國日常生活中病態的一面，但德州小學校園遭血洗，重新燃起數百萬家長送孩子到校後的恐懼感；這一代學生才因新冠疫情線上課程而苦惱，校園槍擊又留下一道無法抹滅的恐懼傷疤。

另一方面，這起校園槍擊案後，有關槍枝的嚴重與文化分歧再次浮上檯面。

CNN報導，美國過去十年的血洗事件頻傳，美國政治更顯紊亂分歧，也更難達成妥協來救人救命。儘管民主黨現在掌握兩院，保守力量和參院「費力把事拖」(filibuster)的議事規仍多次阻撓修改可挽救人命的槍枝法。

槍案發生後，拜登總統在全國演說中曾提問：「為什麼我們讓這類事件一再上演？」

部分答案在於兩黨對擁槍立場的南轅北轍，分歧之深，就算要通過大眾支持的擴大背景檢查法案，也是天方夜譚。

報導指出，共和黨 人常在槍擊案後稱玩弄政治對受害者不敬，藉此避開槍枝改革的話題，但其實這種說法本身就是一種政治行動。

共和黨人陸續表示，要阻止大規模謀殺，只會徒勞無功，禁AR-15步槍也無用，並引述憲法第二修正案的權利。

不過CNN報導，儘管憲法確實賦予攜槍權，但從未指出美國人有權使用致命現代戰爭武器；已故保守派前大法官史卡里亞(Antonin Scalia)在2008年確立人民擁槍權的關鍵意見書中指出，這項權利並非民眾有權以任何形式與基於任何目的，持有任何種類的武器。