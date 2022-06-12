民眾受夠了 全美400城大遊行 呼籲管控槍枝

紐約市民眾在市長亞當斯和州檢察長詹樂霞的帶領下遊行，浩浩蕩蕩走過布魯克林(布碌崙)大橋。(路透)

槍枝安全團體「為我們的生命而走」(MFOL)再度主辦支持控槍遊行 ，11日約有3萬人走上全美400個城市街頭，呼籲加強槍枝管控；拜登 總統支持遊行並樂觀認為國會通過協商能達成控制槍枝暴力的共識，他10日自曝他雖有兩把霰彈槍，但不認為憲法第二修正案(Second Amendment)概括各式武器，他也反對共和黨人武裝教師的提議。

剛發生過超市濫射案的紐約州水牛城民眾參與控槍示威。(美聯社)

德州烏瓦徳鎮(Uvalde)、紐約州水牛城(Buffalo)最近接連發生大規模槍擊 案後，支持控槍團體MFOL睽違四年於11日舉行第二次遊行，主辦方在官網表示：「我們社區發生無數次大規模槍擊案和槍枝暴力事件後，如今大家該重返街頭了。」

佛州帕克蘭市示威者舉牌質疑：「我會是下一個受害者嗎？」(Getty Images)

華府民眾舉牌，要求「保護民眾，而非槍枝」。(Getty Images)

倖存者呼籲不要槍枝暴力

MFOL由2018年佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中槍擊濫殺案倖存者贊助，該團體呼籲：「告訴民選官員，我們要求也值得活在一個無槍枝暴力的國家。」

華府國家廣場(National Mall)11日齊聚數千人，講者逐一上台呼籲參議員勿阻擋控槍法案並趕緊修法，否則恐遭人民驅逐。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)告訴群眾：「這真是夠了！」她呼籲國會盡職保護人民，保護孩子免於槍枝暴力。

MFOL促國會修法 「不改變不投給他們」

MFOL共同創辦人、帕克蘭高中槍擊案倖存者豪格(David Hogg)表示，如果政府無法阻止孩子在校被殺害，那就該改變政府，他帶領群眾呼喊「不投給他們」。

帕克蘭高中槍擊案另一名倖存者岡薩雷斯(X Gonzalez)沉痛表示「我們慘遭謀殺」，並呼籲國會成熟一點、做出改變。

金恩孫女：管控槍枝是道德關政治左右派

民權鬥士金恩(Martin Luther King Jr.)孫女尤蘭達‧金恩(Yolanda King)也呼籲：「這一次不同，槍枝管控無關政治，而是道德議題；無關左右派，事關對錯；不是只談想法和祈禱，而是要有勇氣並行動。」

洛杉磯市民眾舉牌遊行，呼籲別再有大規模槍擊案。(Getty Images)

德州奧斯汀市示威現場擺放日前在烏瓦德鎮羅布小學槍擊案中喪生的學童照片，提醒世人警醒。(路透)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)加入紐約市支持控槍遊行；佛州帕克蘭圓形劇場、德州聖安東尼奧(San Antonio)、緬因州波特蘭市(Portland)和威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)等地也出現反槍遊行。

拜登樂觀看待國會協商 反對武裝教師

遊行開始時，人在加州的拜登告訴示威者「繼續前行」，並稱他對國會控槍協商「稍感樂觀」。

拜登10日在民主黨金主大會表示，他有兩把霰彈槍，但他不認為憲法第二修正案涵蓋各類武器；他也反對共和黨提出要武裝教師和增加校園警察的提案。

「提升槍枝安全的作法就是發槍給教室的老師？」拜登在會中表示：「軍人接受長期訓練有其原因，因為要拿步槍和槍枝轟掉別人的腦袋並不容易。」

根據非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據，截至目前，全美今年已有逾1萬9300人因槍枝暴力喪命。