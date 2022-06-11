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喜萊莉：俄國帶來短期威脅 真正長期威脅是中國

中央社／巴黎11日專電

美國前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）接受法國媒體專訪，談及當前國際衝突表示，俄羅斯的威脅是短期的，真正帶來長期威脅的是中國，並認為拜登軍事介入台海的言論很聰明，讓中國三思。

美國前國務卿喜萊莉．柯林頓目前正造訪法國，今日接受法國廣播電台（Radio France）旗下法國文化廣播電台（France Culture）國際地緣政治節目專訪，談論俄烏戰爭、台海危機以及美國角色。

喜萊莉曾於2009至2013年出任美國國務卿，她在近50分鐘專訪中聚焦俄羅斯與中國，並指出兩者的不同在於：「中國是長期威脅，俄羅斯則是中短程；中國有長期計畫，俄羅斯則是訴諸帝國歷史推波憤恨情緒」。

她分析，北京經濟擴張是令人擔憂的信號：「習近平的復興國族主義，以及在南海和非洲刻意擴張軍事基地與戰略要塞，表明他們顯然不僅是經濟威脅，更是軍事威脅。人們是時候該有所意識了。」

主持人接著把焦點轉向台灣，指出日前美國總統拜登宣布，將協助台灣抵禦中國，就如同支持烏克蘭，並詢問喜萊莉的看法。

她表示，台海局勢很複雜。且在烏俄衝突爆發前，「我原以為習近平會在短時間，最多1到2年間攻擊台灣，或許就在拜登任內。但烏克蘭讓中國叫停，並重新考慮很多層面」。

例如俄羅斯在能源等關鍵產業受到的經濟制裁，而中國經濟基礎更大，「也更依賴消費者，全球消費者可以對其要求更嚴厲制裁，尤其在有了烏克蘭的前車之鑑後」。

因此，喜萊莉認為拜登言論，「無論是否有意，我認為是個很聰明的訊息，表明美國不只經濟，也在軍事上支持台灣」。

她分析拜登此言意在讓中國警惕，「中國內部因疫情封城等已出現經濟問題，在社群媒體上也可以看到人民的不滿情緒。中國共產黨應認真看待，因此短期內對進犯台灣一事應該會三思」。

對於法國總統馬克宏多次呼籲不要「羞辱」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的說法，喜萊莉坦言，「老實說，這言論有點過時了」。

她表示，蒲亭早已超越紅線，視自己為彼得大帝，四處騷擾進犯鄰國，並強調她支持烏克蘭，希望俄羅斯「完全撤出在烏克蘭佔領的土地」。

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