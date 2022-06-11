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美衛生棉條漲近10% 消費者抱怨電商賣家哄價

記者胡玉立、張聲肇／綜合報導
由於原料供應吃緊，目前市場上棉條和衛生棉都缺貨，消費者則抱怨亞馬遜哄抬價格。(美聯社)
由於原料供應吃緊，目前市場上棉條和衛生棉都缺貨，消費者則抱怨亞馬遜哄抬價格。(美聯社)

供應鏈和通膨問題幾乎橫掃所有消費品，新一波供貨吃緊且備受關注的產品，是女性經期專用的棉條和衛生棉；由於市面上相關貨品短缺，消費者抱怨電商亞馬遜上賣家已出現哄抬現象。

不僅如此，極受歡迎的「是拉差辣醬」(Sriracha)今年夏季也可能缺貨；美國生產商匯豐食品公司(Huy Fong Foods Inc.)說辣椒產量不夠，蒜蓉和參巴辣醬等大宗產品，可能供不應求，辣椒減產的原因是氣候變遷的「後遺症」。

幾個月來在社群媒體上抱怨棉條和衛生棉缺貨的「苦水」不斷，時代雜誌也刊文指衛生棉條和衛生棉短缺，竟然「無人談論」；如今大型零售商和製造商都相繼承認，這些女性經期必備用品的確缺貨。

「我已經好幾個月沒在商店裡看到任何產品了，」一位用戶在Reddit上發文說：「我一直是在亞馬遜訂購衛生棉條，現在價格被哄抬得很高。」

亞馬遜否認哄抬價格傳言

彭博(Bloomberg)報導，衛生棉條價格大幅上漲，比去年上漲近10%，但亞馬遜發言人否認哄抬價格傳言，稱其政策「有助確保賣家以具競爭力價格定價」，公司也積極監控定價，並刪除違反公平定價政策的報價。

女性衛生棉條和衛生棉短缺問題，似乎源於棉花和塑料等關鍵原料供應受限；相同原料也用於個人防護設備，打從疫情伊始，需求就很旺盛。由於俄羅斯和烏克蘭都是化肥主要出口國，化肥用於種植棉花，俄烏戰爭無疑讓供應更加吃緊；德州出現乾旱也讓情況雪上加霜。

辣醬方面，匯豐表示，其辣椒原料靠墨西哥供應，而墨西哥受苦於旱澇交作，美西也在旱區範圍；春季辣椒意外歉收，希望秋季有所改善。

早在4月19日匯豐就在網站告知大盤商，由於氣候不佳，影響辣椒的品質，現在面臨的辣椒短缺更嚴重；匯豐另表示，4月19日以後才下的訂單，無法在勞工節前供貨；9月之前也將暫停接單。

新冠疫情本就劇烈衝擊到供應鏈，各地通膨迭創新高，俄烏戰爭使問題更加嚴重；農業部已採取措施，希望能夠緩解從農田到商店貨架一系列供應鏈問題。

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亞馬遜 匯豐 供應鏈

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