美消費者信心指數創新低 學者：離衰退恐只差臨門一腳

過去一年食品平均漲幅在一成以上，為1981年3月以來最大增幅。圖為消費者在紐約市一家超市購物。(路透)

10日的最新數據顯示，密西根大學的「消費者信心指數 」(Index of Consumer Sentiment)已下探至40多年來首見的新低，與同日發布的5月通膨率8.6%的數字交織在一起，繪製出非常令人不安的經濟前景；部分學者認為，美國經濟已陷入「技術性衰退」，離真正的衰退恐怕只差臨門一腳。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，截至10日，密西根大學的消費者信心指數為50.2，是1978年有該數據以來的最低點；也就是說，當前消費者的悲觀程度，比1980年代通膨率一度逼近15%、2009年金融風暴 、2020年初新冠疫情時，都還要高。

其他數據顯示，美國的儲蓄率降至2008年9月以來新低，那是李曼兄弟公司(Lehman Brothers)倒閉，引發金融風暴的前夕；5月家庭淨資產出現兩年來首次下降，債務上升8.6%，為2006年以來最大升幅。

美國國內生產總值(GDP)70%來自消費，因此零售巨頭被市場視為是「礦坑裡的金絲雀」；其中Target已經兩次下調財測，反映出業者庫存激增，定價能力下降，而這些又可歸於：民眾火熱的消費已經開始縮手。

報導指出，這些數據譜出愈發黑暗的經濟前景，「清算」著這一切的時刻，可能會比很多經濟學家願意承認的還要早到來。

美國銀行(Bank of America)投資策略長哈奈特(Michael Hartnett)說，美國經濟「已處在技術性衰退中」，只需要一些數據，就能夠達到經濟衰退的「正式定義」；這些數據定義包括GDP連兩季年增率為負，此數據今年第一季已為負1.5%，第二季預估為成長0.9%。

目前美國經濟依然得到強勁的就業 市場支撐，儘管已不若去年那般火熱；貝萊德(BlackRock)全球固定收益資訊長里德(Rick Rieder)說，民眾的財務狀況開始惡化、消費縮手，現在「最大的風險」是聯準會緊縮政策操作不當，其政策錯誤將會引發災難。