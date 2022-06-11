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物價高漲 拜登批艾克森美孚、9大船運趁火打劫

編譯潘勛／綜合10日電
拜登總統(右)10日視察洛杉磯港時，批評九大船運公司趁全球緊張局勢抬高貨運價格，石油巨擘艾克森美孚太貪婪，不肯增加生產量。(Getty Images)
拜登總統(右)10日視察洛杉磯港時，批評九大船運公司趁全球緊張局勢抬高貨運價格，石油巨擘艾克森美孚太貪婪，不肯增加生產量。(Getty Images)

拜登：物價高漲是全球問題

拜登總統10日前往洛杉磯港，為自己政府付出心血、對付通膨而辯護，認為當前物價高漲是全球問題，烏克蘭戰爭打斷食物、燃料及礦物的流動，讓新冠疫情引發的供應短絀更形惡化；他也批評九大船運公司趁全球局勢把貨運價格漲十倍，石油巨擘艾克森美孚(Exxon Mobil)太貪婪，不肯增加生產量。

拜登總統(右)10日視察洛杉磯港。(美聯社)
拜登總統(右)10日視察洛杉磯港。(美聯社)

大罵油商賺的錢比上帝還多 

紐約時報報導，拜登用洛杉磯港做背景，凸顯自己對抗通膨的努力，雖說在他身後還有很多貨櫃輪，但他強調經過去年一年的努力，化解港口壅塞，假期購物季一切包裹，97%都準時送達。

拜登在港口指出，雖說有通膨，但就業市場表現之亮麗，為二戰以來之最，預算赤字下降，要應付通膨，美國民眾比起世界各國人民準備更足；他說，自己了解民眾的焦慮，但強調通膨大致是汽油及食品漲價的產物，而兩項商品價格上漲，要怪罪俄羅斯侵略烏克蘭。

被問到政府有無計畫「追打」石油公司的巨額獲利，拜登立刻大罵艾克森美孚公司，希望記者向民眾報導艾克森美孚本季的獲利，「今年賺的錢比上帝還多」；他向艾克森美孚公司喊話，「開始投資」增產。

艾克森美孚：已增加油產量

艾克森美孚公司數度否認政府指控，表示已接洽政府，告知投資計畫，另增加在美石油提煉產量。

運價漲10倍 拜登籲國會抵制

拜登另抨擊九大船運公司趁火打劫，利用全球經濟局勢把運輸價格調漲十倍，反常地把商品價格推高，呼籲國會打壓漲價的貨運公司，指這種敲竹槓應該結束了；但拜登未點名是哪些公司。

紐時指出，通膨是全球問題，拜登並沒說錯；德意志銀行致客戶備忘錄指出，111個國家裡，美國通膨率排第48，在中段班裡排行前面。但美國家戶面對物價上漲吃盡苦頭，實在心情不好。

分析師指出，時序入秋後，物流業會開始繁忙，零售業者會購入學生返校添購及假期季商品；隨著上海被疫情拉長的封城令解封，中國進口商品也在增加。

但紐時指出，西岸碼頭工人正與業者磋商翌年度工作合同，今年合同6月底就要屆期失效，勞資雙方若未能達成協議，西岸各港口作業就會減緩甚至堵住，卸貨延遲，供應鏈阻塞雪上加霜。

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