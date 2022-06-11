車輛哩程減稅 罕見年中調高 每哩補貼升至62.5分

國稅局調高車輛哩程減稅、補貼標準，從上半年的每哩補貼(減稅)58.5分，升至下半年的62.5分。圖為洛杉磯市的車流。(Getty Images)

為了因應汽油價 格飆漲，國稅局 罕見地在年終調整個人車輛用於商業用途的哩程，或是私人車輛用於公務目的的哩程減稅、補貼標準，從今年上半年的每哩補貼(減稅)58.5分，升至下半年的62.5分，而上半年的標準比去年高出2.5分。

2022年的哩程標準去年12月就已確定，通常一年不會變化，因此，國稅局今年年中就進行調整的舉措十分罕見。

汽油價格自去年底以來不斷升高，俄羅斯入侵烏克蘭以後尤為顯著，迫使國稅局年中做出調整，為2011年以來的首次。根據美國汽車 俱樂部(AAA)的調查，10日全美平均油價已漲到每加侖4.986元。

納稅人可採用新的哩程補貼或減稅標準，來計算使用個人車輛的實際成本，許多私營企業也採用國稅局的哩程補貼或減稅標準，來為員工報銷個人車輛的公務使用費。

國稅局長瑞提格(Charles Rettig)聲明說：「我們知道，許多非同尋常的因素導致燃料價格升高。為了幫助納稅人、企業以及其他參照哩程減稅標準的單位，我們採取了年中調整的特殊舉措。」

國稅局還調高了搬遷費與醫療費的哩程補貼標準，從每哩18分提高到22分；但用於慈善目的的行車補貼沒有變化，仍保持為每哩14分。

AAA的資料顯示，全國目前普通汽油的平均價格為每加侖4.986元，比去年國稅局確定今年哩程減稅標準時的12月中旬漲了超過50%；哩程的減稅率或補貼率包括車輛與保險的費用。

實行新的哩程標準後，今年下半年每1000哩可獲得的減稅或補貼，將從上半年的585元增至625元；按30%的所得稅率計，可多省稅12元。