我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

車輛哩程減稅 罕見年中調高 每哩補貼升至62.5分

編譯孫梁／綜合10日電
國稅局調高車輛哩程減稅、補貼標準，從上半年的每哩補貼(減稅)58.5分，升至下半年的62.5分。圖為洛杉磯市的車流。(Getty Images)
國稅局調高車輛哩程減稅、補貼標準，從上半年的每哩補貼(減稅)58.5分，升至下半年的62.5分。圖為洛杉磯市的車流。(Getty Images)

為了因應汽油價格飆漲，國稅局罕見地在年終調整個人車輛用於商業用途的哩程，或是私人車輛用於公務目的的哩程減稅、補貼標準，從今年上半年的每哩補貼(減稅)58.5分，升至下半年的62.5分，而上半年的標準比去年高出2.5分。

2022年的哩程標準去年12月就已確定，通常一年不會變化，因此，國稅局今年年中就進行調整的舉措十分罕見。

汽油價格自去年底以來不斷升高，俄羅斯入侵烏克蘭以後尤為顯著，迫使國稅局年中做出調整，為2011年以來的首次。根據美國汽車俱樂部(AAA)的調查，10日全美平均油價已漲到每加侖4.986元。

納稅人可採用新的哩程補貼或減稅標準，來計算使用個人車輛的實際成本，許多私營企業也採用國稅局的哩程補貼或減稅標準，來為員工報銷個人車輛的公務使用費。

國稅局長瑞提格(Charles Rettig)聲明說：「我們知道，許多非同尋常的因素導致燃料價格升高。為了幫助納稅人、企業以及其他參照哩程減稅標準的單位，我們採取了年中調整的特殊舉措。」

國稅局還調高了搬遷費與醫療費的哩程補貼標準，從每哩18分提高到22分；但用於慈善目的的行車補貼沒有變化，仍保持為每哩14分。

AAA的資料顯示，全國目前普通汽油的平均價格為每加侖4.986元，比去年國稅局確定今年哩程減稅標準時的12月中旬漲了超過50%；哩程的減稅率或補貼率包括車輛與保險的費用。

實行新的哩程標準後，今年下半年每1000哩可獲得的減稅或補貼，將從上半年的585元增至625元；按30%的所得稅率計，可多省稅12元。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
國稅局 油價 汽車

上一則

物價高漲 拜登批艾克森美孚、9大船運趁火打劫

下一則

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

延伸閱讀

不信任投票前 英相承諾減稅並提經濟成長計畫

不信任投票前 英相承諾減稅並提經濟成長計畫
北京助企業抗疫 減稅降費245億

北京助企業抗疫 減稅降費245億
達福僑界11日理財講座 張毓笙談減稅

達福僑界11日理財講座 張毓笙談減稅
納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36
聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

2022-06-04 02:30

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍