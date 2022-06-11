油價、機票… 5大類商品被點名 近1年漲最凶

過去一年食品平均漲幅在一成以上，為1981年3月以來最大增幅。圖為消費者在華府一家超市購物。(歐新社)

美國5月消費者通膨指數 年增8.6%，創下逾40年來新高，進一步推升能源、食物等價格；國會山莊報(The Hill)報導，能源、雞蛋 、交通、服裝等是2021年5月至2022年5月間物價上漲最多的商品。

1.燃油與能源

過去一年，能源業價格漲幅最大，尤其是車用燃油價 格。燃油價格年增106.7%，創下追蹤消費者物價指數(CPI)以來最大年增幅。

「燃油與其他燃料」整個類別年漲幅度高達75.9%，也打破CPI先前紀錄。

燃油價格攀升在俄羅斯入侵烏克蘭後更加明顯；整體而言，美國過去一年的能源商品價格上漲50.3%，寫下2021年11月以來最大漲幅，當時能源商品價格漲幅達57.5%。

2.雞蛋和奶油

雞蛋過去一年漲逾三成，為食物項目中漲幅最高。(Getty Images)

雞蛋、奶油和人造奶油(margarine)的價錢在過去一年大漲；雞蛋年漲32.2%，年增幅創下食物項目中最高，也創下同產品自2015年9月以來最大CPI漲幅。

奶油和人造奶油售價年增20.2%，創下2004年7月以來最大漲幅；光是人造奶油就年漲25%，這是2009年1月以來最大增幅。

雞肉、牛奶、咖啡和其他日用雜貨商品的售價年漲幅都至少10%起跳；雞肉和其他生禽、海鮮和其他食物的價格也紛紛創下CPI紀錄最大漲幅。

整體而言，所有食物項目平均年漲10.1%，這是1981年3月以來最大增幅。

3.大眾運輸和機票

5月機票價格大漲37.8%，為1980年11月以來僅見，民眾出遊卻仍十分踴躍。圖為旅客擠滿鹽湖城機場。(美聯社)

旅遊費用也讓荷包縮水，大眾運輸、搭飛機和其他旅行相關費用也都出現巨大增幅。機票漲幅創下5月CPI指數的前幾高；機票大漲37.8%，自1980年11月便未見如此大漲幅；大眾運輸費用上漲26.3%，創下自1981年7月以來最高。

4.出遊住宿

不僅旅遊交通費攀升，在外住宿也讓消費者勒緊褲帶。飯店和汽車旅館費用年漲22.2%，但其實就住宿項目而言，這已是2021年9月以來最小漲幅。

5.男裝

整體服飾商品年漲幅5%偏低，但男裝卻是例外。男性套裝、運動外套和外套年漲幅22.3%，創下新高。

過去一年服飾項目中只有兩種商品漲幅逾10%，男性上衣和毛衣上漲11.2%，嬰幼兒和童裝服飾價格則攀升10.2%。

其他服飾種類的年漲幅稍低於10%，男性短袖上衣和褲子成本反而下降1.6%。