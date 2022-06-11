通膨8.6% 再攀新高…下月恐破9% 看不到頭

通膨率不僅高於市場預期，加劇民眾消費縮手、引發經濟衰退的擔憂，導致股市大跌。(歐新社)

勞工部10日發布數據，顯示5月消費者物價指數 (CPI)較去年同期上升了8.6%，為1981年12月以來的最高漲幅，幾乎所有板塊都看得到通膨的影響；富國銀行集團(Wells Fargo)學者則說，由於內外環境的多重因素交織，通膨情勢恐怕會既深且久，入冬前難以逆轉，且通膨率很可能會突破9%。

由於通膨率不僅高於市場預期，加劇民眾消費縮手、引發經濟衰退的擔憂，導致股市大跌，道瓊指數(Dow Jones)下跌880點至31393點、跌幅2.73%；史坦普500指數(S&P 500)下跌117點至3901點、跌幅2.91%。

華爾街日報(WSJ)報導，推高5月通膨率的主力為能源，其物價指數年增率達34.6%，今年1月以來已上揚47.5%，不過雜貨的物價指數年增率亦達11.9%，為1979年以來的最高數字；富國證券(Wells Fargo Securities)首席經濟學家莎拉·豪斯(Sarah House)說，通膨的影響範圍「顯然是廣泛的」。

在通膨的細項中，去年通膨率的主要推力：二手車及卡車的物價指數逆轉過去連續三個月的跌勢；機票的物價指數上揚12.6%，為連續第三個月年增率達兩位數；而包括食品在內的雜貨，所有細項的物價指數都上揚，而且大多數細項的漲幅為兩位數，為歷史上罕見。

造成能源大漲的主因，是俄羅斯入侵烏克蘭；豪斯也說，中國嚴格的新冠封控防疫，經歷兩年疫情 後的旅遊需求大反彈，以及疫情期間關閉的煉油廠等，讓能源、乃至牽連到幾乎所有板塊的價格面臨「完美風暴式」的上衝壓力。

其他造成通膨的因素還包括供應鏈危機，缺工以至於推高企業人事成本，氣候變遷影響部分農產品採收等；豪斯表示，通膨率可能會在下個月突破9%，而且整個秋季都維持在這樣的高水位。

ING國際金融集團首席國際經濟學家奈特利(James Knightley)表示，鑒於當前通膨的廣泛性，代表唯有抑制需求，才能緩解通膨，而如此的重責大任現在落在聯準會 ；他說，如果聯準會提高基準利率速度過猛，則有出現經濟衰退的危險。