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搭機來美 不再要求24小時新冠陰性證明…12日凌晨開始

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
美國自12日起不再要求航空旅客入境前，應提供搭機前不超過24小時的新冠陰性檢測證明。圖為旅客在洛杉磯國際機場接受快篩檢測。(美聯社)
美國自12日起不再要求航空旅客入境前，應提供搭機前不超過24小時的新冠陰性檢測證明。圖為旅客在洛杉磯國際機場接受快篩檢測。(美聯社)

拜登政府10日宣布，美國自12日零時1分起不再要求航空旅客入境前，提供搭機前24小時之內的新冠陰性檢測證明，結束美國最後幾項疫情相關旅行規定；聯邦疾病防治中心(CDC)90天後會重新評估取消規定後的實施狀況，若有需要再恢復規定。

根據現行入境防疫規定，航空旅客必須提供搭機來美國前24小時內的新冠陰性檢測，此規定適用於所有旅客，無論其疫苗狀況或公民身分，但兩歲以下或近期曾染疫康復的年長旅客可以豁免。

在美國要求提供陰性檢測逾一年後，以及新冠疫情爆發逾兩年後，這項旅行陰性檢測規定將於12日畫下句點；結束此規定可望降低部分旅客入境成本，他們可以不用再為行前新冠檢測付費。

拜登政府一名高層官員10日在CDC發布命令前表示，科學數據顯示，如今已不再需要國際旅客搭機來美之前提供病毒檢測陰性證明。

該名官員表示，CDC90天後會重新評估，若考量到有新病毒株等因素，認為有必要恢復旅行新冠檢測規定，CDC會重新實施此規定。

從陸路或搭船入境美國的旅行規定維持不變，只有完整接種疫苗的非美國公民、美國公民和長期居留居民才得以入境，但陸路入境站和輪渡碼頭未要求陰性檢測證明。

華盛頓郵報報導，拜登政府4月宣布取消搭乘飛機、公車及其他大眾交通系統必須戴口罩的聯邦規定後，旅遊業者便希望拜登政府也能取消陰性檢測證明的規定。

旅遊業代表今年5月致函白宮疫情因應協調員加哈(Ashish Jha)指出，包括英國、德國、加拿大等國家，都已不再要求已接種疫苗的國際乘客搭機前出示病毒檢測陰性證明；信中寫道，對於透過陸路入境的國際旅客，美國並未要求須提供病毒檢測陰性證明，只要求非公民者必須提供疫苗接種證明。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)執行長道烏(Roger Dow)10日表示，此舉將加速美國旅遊業回溫，並稱此決策象徵入境美國航空旅行往復甦跨出一大步，也表示入境美國的國際旅行即將重返。

美國航空協會(Airlines for America)主席加里奧(Nicholas Calio)也樂見此決定，他說航空業迫切歡迎數百萬名旅客前來美國度假、洽公以及和親友重逢。

準備赴美的中國留學生與家長在上海浦東機場排隊，等待辦理登機手續。 (中新社)
準備赴美的中國留學生與家長在上海浦東機場排隊，等待辦理登機手續。 (中新社)
英國旅客在倫敦希斯洛機場搭機赴美前，前往檢測中心接受新冠檢測。(美聯社)
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