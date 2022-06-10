我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

國會暴動調查首次聽證…企圖政變的頂點 直指川普

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，委員會九名議員出席這次歷史性公聽會。(美聯社)
國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，委員會九名議員出席這次歷史性公聽會。(美聯社)

眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會9日晚間透過電視台黃金時段實況轉播，舉行首次聽證會，把矛頭直接指向前總統川普；委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)說，2021年1月6日國會暴動是「企圖政變的行動頂點」。

委員會共和黨籍副主席、懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)說，內容複雜的推翻選舉結果計畫，是在川普監督下執行；她說：「川普總統召集了暴民，點燃了攻擊的火焰。」

錢尼列舉川普企圖推翻選舉結果的手段，包括大量興訟卻被法院紛紛駁回，對司法部及副總統潘斯施壓結果雙雙遭拒，接下來便號召支持者在華府示威遊行；錢尼說，當時的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)對川普推翻選舉計畫深感憂心，揚言不惜辭職。

庫許納：川普只是發牢騷

 

然而，川普女婿、前任白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)先前對委員會宣誓作證時則說，外界指控川普企圖破壞美國民主的各種言行舉止，其實只不過是川普在「發牢騷」。

川普任內的司法部長巴維理(William P. Barr)對調查委員會說，川普聲稱選舉勝利結果遭偷竊的說法，「完全沒有任何根據」；川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)對委員會提供證詞時說，巴維理的觀點對她具有決定性影響，「我接受他的看法」。

川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)對委員會提供證詞指出，競選團隊數據專家以沒有模糊空間的明確用詞，告知川普內部資料顯示「選舉即將落敗」。川普競選團隊律師卡農(Alex Cannon)作證時說，川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)同樣收到川普將敗選的訊息。

「拿不出安撫川普的消息」

卡農作證時說，他曾對梅杜斯分析說，在幾個關鍵州都找不出足以讓選舉結果翻盤的辦法；他說，梅杜斯當時的回答是：「所以，拿不出安撫川普的消息。」

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)則告訴眾院國會暴動調查委員會，川普曾施壓國防部就國會暴動事件「做出論述」；密利表示，「他(川普)說，我們必須砲口一致，稱副總統(潘斯)作所有決策。」

錄音佐證 涉案者謀推翻大選

 

這段錄音檔9日在國會暴動調查委員會公聽會上播放，用以佐證涉案人士「利用諸多措施推翻2020年大選結果，避免政權移轉」。

錢尼在聽證會上說，美國民眾看到委員會公布調查證據的同時，必須了解幾個重點，首先便是調查行動仍在持續進行，其次則是司法部目前正與配合調查的數名證人合作，司法部到目前為止透露的資料，只是查獲加密通訊及其他來源資料的某些部分而已。

調查委員會並沒有起訴川普的法律權限，委員會的主要任務是挖掘川普以空前手段企圖阻止政權轉移的全部證據。

國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，圖為群眾在國會大廈外面收看電視。(美聯社...
國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，圖為群眾在國會大廈外面收看電視。(美聯社)
川普的女兒伊凡卡錄影作證。(美聯社)
川普的女兒伊凡卡錄影作證。(美聯社)
川普的女婿庫許納錄影作證。(美聯社)
川普的女婿庫許納錄影作證。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
川普 司法部 白宮

上一則

馬里蘭州工廠槍擊案3死 1警駁火中彈 兇嫌受傷羈押醫院

延伸閱讀

國會暴動內幕聽證今登場…還原川普圖推翻大選、危及民主

國會暴動內幕聽證今登場…還原川普圖推翻大選、危及民主
國會暴動首場電視聽證 1場政治大戲揭5大關鍵

國會暴動首場電視聽證 1場政治大戲揭5大關鍵
暴動事件調查 錢尼的豪賭 力阻川普再任總統

暴動事件調查 錢尼的豪賭 力阻川普再任總統
國會暴動聽證 驕傲男孩紀錄片未公開畫面將曝光

國會暴動聽證 驕傲男孩紀錄片未公開畫面將曝光

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退