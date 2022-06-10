國會暴動調查首次聽證…企圖政變的頂點 直指川普

國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，委員會九名議員出席這次歷史性公聽會。(美聯社)

眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會9日晚間透過電視台黃金時段實況轉播，舉行首次聽證會，把矛頭直接指向前總統川普 ；委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)說，2021年1月6日國會暴動是「企圖政變的行動頂點」。

委員會共和黨籍副主席、懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)說，內容複雜的推翻選舉結果計畫，是在川普監督下執行；她說：「川普總統召集了暴民，點燃了攻擊的火焰。」

錢尼列舉川普企圖推翻選舉結果的手段，包括大量興訟卻被法院紛紛駁回，對司法部 及副總統潘斯施壓結果雙雙遭拒，接下來便號召支持者在華府示威遊行；錢尼說，當時的白宮 律師西波隆(Pat Cipollone)對川普推翻選舉計畫深感憂心，揚言不惜辭職。

庫許納：川普只是發牢騷

然而，川普女婿、前任白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)先前對委員會宣誓作證時則說，外界指控川普企圖破壞美國民主的各種言行舉止，其實只不過是川普在「發牢騷」。

川普任內的司法部長巴維理(William P. Barr)對調查委員會說，川普聲稱選舉勝利結果遭偷竊的說法，「完全沒有任何根據」；川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)對委員會提供證詞時說，巴維理的觀點對她具有決定性影響，「我接受他的看法」。

川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)對委員會提供證詞指出，競選團隊數據專家以沒有模糊空間的明確用詞，告知川普內部資料顯示「選舉即將落敗」。川普競選團隊律師卡農(Alex Cannon)作證時說，川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)同樣收到川普將敗選的訊息。

「拿不出安撫川普的消息」

卡農作證時說，他曾對梅杜斯分析說，在幾個關鍵州都找不出足以讓選舉結果翻盤的辦法；他說，梅杜斯當時的回答是：「所以，拿不出安撫川普的消息。」

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)則告訴眾院國會暴動調查委員會，川普曾施壓國防部就國會暴動事件「做出論述」；密利表示，「他(川普)說，我們必須砲口一致，稱副總統(潘斯)作所有決策。」

錄音佐證 涉案者謀推翻大選

這段錄音檔9日在國會暴動調查委員會公聽會上播放，用以佐證涉案人士「利用諸多措施推翻2020年大選結果，避免政權移轉」。

錢尼在聽證會上說，美國民眾看到委員會公布調查證據的同時，必須了解幾個重點，首先便是調查行動仍在持續進行，其次則是司法部目前正與配合調查的數名證人合作，司法部到目前為止透露的資料，只是查獲加密通訊及其他來源資料的某些部分而已。

調查委員會並沒有起訴川普的法律權限，委員會的主要任務是挖掘川普以空前手段企圖阻止政權轉移的全部證據。

國會暴動調查委員會9日舉第一天公開聽證，圖為群眾在國會大廈外面收看電視。(美聯社) 川普的女兒伊凡卡錄影作證。(美聯社) 川普的女婿庫許納錄影作證。(美聯社)