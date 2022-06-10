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新聞眼／國會暴亂聽證 民主黨承認對期中選舉沒幫助

編譯洪毅／綜合9日電
國會調查委員會要還原去年1月6日國會暴動的幕後操作，圖為暴動前暴徒在國會前聚集。(美聯社)
國會調查委員會要還原去年1月6日國會暴動的幕後操作，圖為暴動前暴徒在國會前聚集。(美聯社)

眾院調查國會暴亂案特別委員會9日晚間起舉行首場電視聽證會；Politico政治新聞網分析，連民主黨人現在也承認，聽證會對期中選舉幾無幫助，但是他們也說，聽證會的更長遠目的，是要阻止前總統川普2024年可能捲土重來，並讓民眾知道，國家民主體制受到威脅從未消失。

許多民主黨人向Politico表示，他們並不覺得聽證會後，民主黨低迷的聲望能夠在11月期中選舉前扭轉多少，因為對大多數民眾而言，經濟依然是比去年暴亂案更為優先的問題，畢竟就算川普真的試圖推翻選舉，最後也沒得逞。

丕優(Pew Research)1月的民調也顯示，民眾究責川普的聲浪正在消褪，認為川普不必為此事負責的民眾，從去年的四分之一上升到近期的三分之一；眾議員卡特萊特(Matt Cartwright)就說，對於這場聽證會，「會關注的就是會關注，不會的就是不會」，因此說服民眾關心可謂無意義。

眾議員西西里尼(David Cicilline)就表示，委員會所蒐集的資訊，已足夠呈現2021年1月6日國會山莊暴亂案，而聽證會的目的是向民眾展示這些資料，而非試圖說服任何人。

但儘管如此，許多民主黨人也相信，如果這次聽證會將讓民眾腦海中留下印象，印象將會長久影響共和黨的聲譽，甚至阻止川普2024年捲土重來，還有警覺到民主體制遭逢的威脅從未消除，那這場聽證會就可謂成功。

眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)表示，聽證會對川普政治前途的影響是「長期的」；另位眾議員賈西亞(Chuy Garcia)說，他希望聽證會能夠以簡單有力的方式，揭發國家一度面臨、且有可能在下一次總統大選再度出現的威脅。

眾院民主黨領袖霍耶(Steny Hoyer)表示，他認為聽證會既是在說服，也是在提醒，讓民眾知道對民主的威脅從未結束，「我認為民眾將會看到，這當中確實存在陰謀」；麥戈文(Jim McGovern)則說：「說真的，我覺得這一切是在拯救民主。」

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