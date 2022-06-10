從白宮助理到挺川暴徒 國會暴亂逾800人被訴

國會調查委員會要還原去年1月6日國會暴動的幕後操作，圖為暴動前民眾在白宮前面聆聽川普講話。(美聯社)

眾院 調查2021年1月6日國會山莊暴亂案聽證會9日舉行，因當天參與暴亂被控有罪的人數超過800，聯邦司法單位事實上每周都持續新的逮捕行動；經約談直、間接參與暴亂者，由前總統川普 的助理到暴徒，超過1000人，部分人等將出席聽證會作證。

美聯社報導，遭起訴的挺川暴徒面臨的罪名，從微罪如進入國會山莊後行為不檢，到極右派人士犯重罪如煽惑陰謀不等。這也是司法部 史上規模最大的起訴行動，司法部長加蘭德(Merrick Garland)矢言，所有在當天犯法的人，不論等級，都得負責。

與暴亂案有關而遭檢警逮捕的人，事實上50州都有，他們的身分從前警官到退伍軍人，還有五度在奧運奪牌運動員，以及紐約市法官之子，琳瑯滿目。

數百人闖進國會山莊，但並未參與破壞或暴力，於是被控微罪如非法進入等微罪；但超過250人被控襲警或妨礙執法，有85人以上被控使用致命或危險武器，致警方身受重傷；另有人則被控攻擊新聞人員或毀壞媒體設備，一名美聯社攝影記者也遭殃。

被調查委員會約談者超過1000人，有些人在公聽會開始後會返回作證；委員會將把所見所得向大眾報告，另召來幾位資訊最多、最知內情人士，重述川普千方百計向各州官員、國會議員乃至前副總統潘斯施壓，要他們拒絕認證拜登當選總統。

調查行動中，眾院委員會曾約談知名要角，包括川普家族要角及前白宮高級幕僚；其他則為職級較低的政府官員，但曾參加關鍵集會，或者知悉事件的特定發展；委員會另曾調查警方、選戰助理及一些親身參與暴亂者。

大多數證人都自願接受約談，但調查委員會也曾簽發100張多傳票；眾院另票決通過，以藐視罪名起訴四名拒絕配合者，司法部正起訴其中兩人，他們是川普前助手巴農(Steve Bannon)及納瓦羅(Peter Navarro)，但司法部並未起訴白宮前幕僚長梅杜斯及川普的社群媒體主任史卡維諾(Dan Scavino)。