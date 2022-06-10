國會暴亂都怪川普？麥卡錫：這個國家人人有責

共和黨籍國會少數黨領袖麥卡錫(中)說，導致國會暴動，每個人都有責任。(美聯社)

眾院共和黨 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)9日拒絕將去年1月6日國會暴亂事件歸咎到前總統川普 身上；他表示，「我認為這個國家人人都有責任。」他還批評這場在晚間黃金時段舉辦的聽證會是黨派「騙局」，意圖分散人們對實際問題的注意力。

麥卡錫是在每周例行記者會上答覆媒體詢問他是否認為國會暴亂是川普之過時，做此表示。他說：「根據街頭上發生的暴亂等等來看，我認為這個國家人人都有責任。」

麥卡錫在國會暴亂後與其他共和黨領袖電話會議中，曾提到自己可能會建議川普辭職；錄音4月曝光並引發各界矚目。但他後來上福斯新聞堅稱：「我從未告訴總統辭職。」川普也很快表示自己沒有生氣；加州7日初選前兩天，川普更公開支持麥卡錫。川普指出，「國會議員麥卡錫是加州人民的傑出代表，也是眾議院共和黨會議大無畏的領袖。」

眾院議長波洛西(左一)去年7月宣布成立國會暴動調查委員會。(美聯社)

麥卡錫在9日記者會上特別對議長波洛西 (Nancy Pelosi) 開火，強調國會暴亂調查委員會「不同於美國歷史上的任何其他委員會」，因為波洛西拒絕他提議的兩名委員會成員人選：印第安納州共和黨眾議員班克斯(Jim Banks)和俄亥俄州共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan).

提議人選被拒後，麥卡錫完全撤出選擇權以示抗議，波洛西選了懷俄明州共和黨眾議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)和伊利諾州共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)加入特別調查委員會。

麥卡錫抨擊道：「波洛西議長將特別委員會變成了前所未有的騙局」、「歷史上沒有哪個議長像波洛西做出這樣有黨派色彩的事。她為什麼這麼做？是因為她害怕，不希望對1月6日進行真正調查。」

麥卡錫還質疑特別委員會未進一步調查國會警察局為何未對暴亂做好準備，言下之意在波洛西該負責任。

「我們現在知道國會警察1月6日因新冠疫情而人手減半，為什麼那天警察裝備不足？為什麼有些警察被迫在沒有頭盔或裝備過期下面對暴動？為什麼2020年夏天華府發生多場騷亂後，國會警察沒有接受任何訓練來處理騷亂？」麥卡錫說：「波洛西議長不想回答這些問題，因為她知道這些問題會凸顯她的疏忽，和她身為議長缺乏領導能力。」

國會調查委員會要還原去年1月6日國會暴動的幕後操作，圖為國會遭暴徒攻占，寫下民主史上黑暗的一頁。(美聯社)