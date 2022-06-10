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涉國會暴亂 密西根州長共和黨參選人被捕

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨籍密西根州州長參選人凱利(中)因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖為他在過堂後走出當地聯邦法院。(美聯社)
共和黨籍密西根州州長參選人凱利(中)因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖為他在過堂後走出當地聯邦法院。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)9日證實，共和黨密西根州州長初選參選人凱利(Ryan Kelley)涉嫌參與去年1月6日國會暴亂而被捕，他位於艾蘭戴爾城(Allendale Township)的住處也被調查人員搜查。

紐約時報報導，凱利成為參與關鍵州或聯邦選舉，卻因涉及國會攻擊事件遭逮捕的第一人；凱利被捕同日，恰逢聯邦眾院國會暴亂調查委員會首次舉行公開聽證會。

9日上午約9時30分，FBI幹員用灰色休旅車帶走凱利；凱利競選團隊財務長、與凱利有親戚關係的克里斯‧凱利(Chris Kelley)向媒體證實，凱利住家遭FBI搜索。

刑事訴訟文件顯示，凱利被指控在禁制區裡對人或建築施暴、損毀聯邦建築、行為不檢，以及未經許可進入管制建築。

哥倫比亞特區檢察官辦公室發言人米勒(Bill Miller)表示，這四項指控都屬於輕罪。

共和黨籍密西根州州長參選人凱利因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖...
共和黨籍密西根州州長參選人凱利因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖為他的支持者在當地聯邦法院外面聲援。(美聯社)

影片拍到 教唆暴徒攻擊

凱利因為國會暴亂當天出現在華府現場引發爭議，他供稱未進入國會大廈；然而，當天拍攝的影片畫面顯示，凱利爬上國會大廈外圍的鷹架，鼓勵其他抗議群眾：「來吧！快點！這就是戰爭了，寶貝。」

FBI探員表示，凱利當時用自己的手機錄下「群眾攻擊且推擠國會警察」的畫面。 

訴狀指出，凱利「用他的雙手幫助其他暴徒」，合力推倒金屬柵欄，並持續向群眾打手勢，示意他們朝國會入口前進。

事發穿著 一眼被認出來

凱利會被認出來，是因為他在國會暴亂現場的穿著，與他2020年5月出席密西根州蘭辛市(Lansing)「美國愛國會議」(American Patriot Council)「審判日」(Judgement Day)遊行的衣著一模一樣。

共和黨籍密西根州州長參選人凱利因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖...
共和黨籍密西根州州長參選人凱利因涉及去年1月6日國會暴動案，9日遭FBI逮捕，圖為他的支持者在當地聯邦法院外面聲援。(美聯社)

凱利競選團隊的臉書(Facebook)專頁則公告訊息，寫道「政治犯」(Political Prisoner)，呼應右翼人士對於涉及國會暴亂事件而被捕人士的形容。 

凱利在密西根州大湍市(Grand Rapids)聯邦法院過堂後，在律師陪同下短暫露面；米勒表示，凱利無保獲釋，下次過堂訂16日以視訊聽證形式進行。

凱利步出法庭時，感謝在場歡迎他的支持者，他說：「你們很棒。」

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