國會暴動聽證 驕傲男孩紀錄片未公開畫面將曝光

為仇恨團體「驕傲男孩」拍攝紀錄片的奎斯特9日將在聽證會上現身說法。7os 圖為奎斯特2017年出席紐約翠具卡影展。(Getty Images)

眾院 國會暴動調查委員會9日舉行去年1月6日國會暴亂的聽證會，將出席的證人包括拍下參加這場暴動事件的極右派組織驕傲男孩(Proud Boys)紀錄片製片人奎斯德(Nick Quested)；但被列為關鍵人物的前副總統潘斯(Mike Pence)則不會出席。

川普支持者2021年1月6日進攻國會當天，目的就是要阻止當時副總統潘斯主持大選的各州驗票結果。但委員會沒有安排潘斯出席聽證。(Getty Images)

委員會指出，聽證會上不僅將公布事件當天一些未曾釋出的畫面，也會向國人解說部分調查結果的摘要；委員會過去一年約談超過1000人，未來幾周的聽證會將繼續揭露更多國會暴亂幕後的細節。

除了起訴參與當天事件的極端組織，委員會更著重於前總統川普 在得知暴亂發生時採取哪些行動，並聯繫川普時期的官員，包括司法部副部長羅森(Jeffrey Rosen)，要求他們擔任證人。

奎斯德本周證實將出席聽證會作證，他說，除了親自記錄國會暴亂的過程，也目睹驕傲男孩在事件前的一些計畫；當天上午川普在白宮 的演說結束後，奎斯德陪同驕傲男孩的成員們破壞警方的屏障進入國會，後方還跟著數百名的川普支持者。

此外，奎斯德也在暴動前一晚拍到驕傲男孩的首領塔里歐(Henry "Enrique" Tarrio)，以及另一名極右派組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人艾爾默羅茲(Elmer "Stewart" Rhodes)在華府地區一處停車場會面；本月6日，塔里歐遭陰謀叛亂罪名起訴。

委員會成員、民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)表示，聽證上會將公布奎斯德紀錄片的一些畫面，其中大部分是至今民眾未曾看過的片段。

另一方面，潘斯雖然未曾直接與委員會配合調查，但他近期曾公開批評川普聲稱選舉被竊的說法；他的幾名助理也在過去幾個月內與委員會進行會談，說明他在暴亂當天的行動。

紐約時報(NYT)曾報導，潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)在事件前一天曾向特勤局(Secret Service)首席幹員賈貝爾(Tim Giebels)警告，潘斯有可能面臨安全威脅。

華盛頓郵報(WP)則稱，蕭特預計將出席9日的聽證會。