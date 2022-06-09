暴動事件調查 錢尼的豪賭 力阻川普再任總統

錢尼不僅是聯邦眾院國會暴動調查委員會副主席，也是該委員會唯二共和黨成員之一。(美聯社)

懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)9日準備出席黃金時段的直播聽證會，針對2021年1月6日國會暴動事件作證；這場聽證會攸關共和黨議員是否履行職責與義務，同時也賭上錢尼的政治遺緒。

美聯社報導，隨著聽證會逼近，錢尼自述最近經常想到曾曾祖父，他在南北戰爭(Civil War)中為聯邦軍效命搏鬥。

錢尼出身自美國最著名的政治世家之一，她不僅是聯邦眾院國會暴動調查委員會副主席，也是該委員會唯二共和黨成員之一。

錢尼負責主導委員會調查前總統川普 使出渾身解數推翻2020年總統大選結果，她在川普支持者闖進國會試圖阻止眾院認證拜登勝選後，成為批評川普最猛烈的人士之一。

這場電視轉播的聽證會，將成為決定錢尼政治生涯功績的重要時刻，可能在後川普時代展現她領導共和黨的野心，或可能賠上她的仕途。

錢尼近期演講時說，「我最近很常想到曾曾祖父和他在南北戰爭中捍衛的聯邦，尤其是在國會暴動事件之後。」

5月22日，錢尼獲頒甘迺迪圖書館與基金會(JFK Library Foundation)2022年勇氣獎致詞時說：「我們每個人面對的問題是，在這個試驗時刻，在這場考驗中，我們能否履行職責？或是，我們會忽略危險與威脅，欣然接受謊言呢？」

2016年錢尼當選眾議員以來，從不畏懼奮鬥，她不僅深耕家族世代成長的懷俄明州，也在共和黨西部票倉輕易征服唯一的眾院席次。

身為前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒，她在仕途初期與黨內領袖共同舉行的記者會上，不諱言支持九一一事件後的高壓審訊技巧；華府政治圈其他人則視這種審訊方式為種酷刑，應該要結束。

頂著名門光環，錢尼如今在關鍵時刻被推上國家舞台；她只有一項任務：阻止川普再任總統。

維吉尼亞州前聯邦眾議員芭芭拉‧康斯塔克(Barbara Comstock，共和黨)表示，錢尼在堅持信念與原則的環境下成長，「這便是擔任公僕的原因，做對的事。」