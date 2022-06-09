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國會暴動首場電視聽證 1場政治大戲揭5大關鍵

編譯郭宣含／綜合8日電
調查委員會要釐清川普總統在2021年1月6日前後，在白宮內外扮演何種角色。圖為川普總統當天在白宮外對支持者講話，被視為具有煽動性；川普離去後，支持群眾隨隨向國會山莊邁進，發動攻勢。(美聯社) Capitol Riot Investigation Witnesses FILE - President Donald Trump speaks during a rally protesting the electoral college certification of Joe Biden as President in Washington on Jan. 6, 2021. The House committee investigating the Jan. 6 insurrection has interviewed nearly 1,000 people. But the nine-member panel has yet to talk to the two most prominent players in that day’s events – former President Donald Trump and former Vice President Mike Pence. (AP Photo/Evan Vucci, File)
調查委員會要釐清川普總統在2021年1月6日前後，在白宮內外扮演何種角色。圖為川普總統當天在白宮外對支持者講話，被視為具有煽動性；川普離去後，支持群眾隨隨向國會山莊邁進，發動攻勢。(美聯社) Capitol Riot Investigation Witnesses FILE - President Donald Trump speaks during a rally protesting the electoral college certification of Joe Biden as President in Washington on Jan. 6, 2021. The House committee investigating the Jan. 6 insurrection has interviewed nearly 1,000 people. But the nine-member panel has yet to talk to the two most prominent players in that day’s events – former President Donald Trump and former Vice President Mike Pence. (AP Photo/Evan Vucci, File)

眾院調查1月6日國會暴亂特別委員會(House Select Committee)9日晚將舉行首場電視聽證，許多電視台將停播黃金時段節目並同步轉播聽證會；美聯社報導，在該委員會發出逾百張傳票、進行逾千次訪談和查閱逾十萬份文件後，全國民眾是否積極關注備受矚目。

眾院特別委員會為了解去年1月6日國會暴動始末，進行大規模調查；有些人視此案為半世紀前水門案(Watergate)以來最戲劇性的國會調查案，不過美國民眾有多在意？

許多共和黨人都擺出一種「這裡沒什麼好看」的姿態，就連之前譴責前總統川普與暴力事件的共和黨人也是如此，甚至拒絕配合調查。

儘管已有數十名暴動人士遭定罪，但該委員會盼找出為國會暴動負責的當權者，一大目標就是了解川普的參與程度，判斷川普行動是否構成犯罪，以及司法部是否要起訴前總統；次要目標則是在川普圈中找出共犯，有些人是國會議員，他們在暴徒衝進國會時害怕找掩蔽之處和倉皇撤離。

川普預計不會參加任何聽證，但他的一言一行將大幅影響聽證過程。拜登總統雖稱國會暴動調查是「美國靈魂的戰役」，不過他當前的首要之務仍是對抗通膨。

達特茅斯學院(Dartmouth College)民權史教授戴爾蒙特(Matthew Delmont)認為，就算美國民眾面臨生活多重挑戰，仍會收看聽證會，因為他們想了解美國民主如何落入這番險境。

國會山莊報(The Hill)報導，這場聽證會有五大關鍵問題，包括：

有關川普新發現？

民主黨人承諾聽證會將出現爆炸性內容，只不過民主黨調查過程已曝光大量事證，未來也許還會出現更多驚人證據，但大家已抱持高期待。

擴大控訴共和黨？

該調查委員會僅有聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)兩名共和黨人，等於其他共和黨人恐成箭靶。

聽證會成熱門秀？

首場聽證會極為關鍵，勢必成為政治大戲，民主黨只能增加更多說服力。多家電視台停播原時段熱門節目，改直播聽證會。

政治議題將淹沒？

聽證會肯定會淹沒華府多數政治新聞，但不清楚能維持多久。白宮已連月處理高通膨、油價、嬰兒配方奶短缺和烏克蘭戰爭等議題，這場聽證會有機會讓民主黨暫處優勢。

未必能撼動輿論？

民主黨認為川普罪證明顯，但許多共和黨人仍無視委員會揭露內容，社群媒體加深雙邊歧見。國會暴動事證重要，卻未必能夠撼動輿論。

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2...
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社) Capitol Breach Politics FILE - In this Jan. 6, 2021 file photo, violent rioters try to break through a police barrier at the Capitol in Washington. The horror of Jan. 6 has been reduced from a stunning assault on American democracy to another political fight. Rather than unite behind a bipartisan investigation like the one that followed the Sept. 11, 2001, terror attacks, Republicans are betting they can regain at least partial control of Congress if they put the issue behind them as quickly as possible without antagonizing former President Donald Trump or his supporters. (AP Photo/Julio Cortez, File)

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