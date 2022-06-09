我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

國會暴動內幕聽證今登場…還原川普圖推翻大選、危及民主

記者顏伶如／綜合報導
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

2021年1月6日，暴徒衝進國會大廈的過程，透過媒體與社群網站傳播，引起全球關注；不過，眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會認為，這起事件裡更加驚心動魄的內幕故事，迄今還沒有機會讓世人知道，也就是前總統川普及挺川人士的行動，讓美國民主變得岌岌可危。

眾院國會暴動調查委員會9日晚間將舉行首場聽證會，全程將透過黃金時段電視轉播，聽證會上將有目擊者證詞及暴動當天現場影片等證據，證明總統權力和平轉移的美國傳統，如何差一點蕩然無存。

國會暴動當天遭到推擠跌倒而腦震盪的國會警察愛德華茲(Caroline Edwards)，為仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)拍攝紀錄片的電影工作者奎斯特(Nick Quested)，都將在9日聽證會上現身說法。

調查委員會將在首場聽證會上，重新建構國會暴動事件的來龍去脈，包括川普2020年大選之後拒絕承認失敗、散布選舉舞弊的不實指控，並且透過公開及私下管道，策畫一場前所未見的行動，企圖推翻拜登勝選的結果。

美國社會趨於明顯兩極化的政治氛圍下，眾院國會暴動調查委員會未來幾周的系列聽證會，或許無法扭轉某些民眾的立場；不過，委員會經過一年來的調查與上千場約談之後，將透過公開紀錄留下歷史見證。

美聯社報導說，2021年1月6日國會暴動事件，是1814年英國人在國會縱火以來，美國國會遭受最嚴重的暴力攻擊；眾院調查委員會發表最終版調查報告除了提供詳細的事件紀錄之外，還將確保歷史不再重演。

哈佛大學(Harvard University)政治學教授李維茲基(Steven Levitsky)說：「這可不是遊戲。當我們的民主受到我們這輩子不曾見過的攻擊時，我們都跟著受害。」

9日登場的聽證會將加強安全管控；根據媒體報導，警察機關表示，國會議員接到的暴力恐嚇近來突然激增。

聽證會舉行的時空背景，是一個立場分裂的美國，距離期中選舉只剩幾個月，屆時選民將決定哪一個政黨將掌握國會多數席次；除了福斯新聞網(Fox News)之外，絕大多數電視新聞台都將實況轉播9日晚間的聽證會。

調查委員會成員、民主黨籍馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說，委員會將在聽證會上說明一場企圖推翻2020年總統大選結果的秘謀計畫。

他說：「如果要找到類似案例，必須回溯到南北戰爭時期。」

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2...
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
眾院 警察 川普

上一則

醫學種族偏見…癌症為亞裔主要死因 面臨研究「不平等」

延伸閱讀

對抗通膨壓力 葉倫：未來數周 擬重新配置對中國關稅　

對抗通膨壓力 葉倫：未來數周 擬重新配置對中國關稅　
國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵

國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著