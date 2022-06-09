國會暴動內幕聽證今登場…還原川普圖推翻大選、危及民主

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

2021年1月6日，暴徒衝進國會大廈的過程，透過媒體與社群網站傳播，引起全球關注；不過，眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會認為，這起事件裡更加驚心動魄的內幕故事，迄今還沒有機會讓世人知道，也就是前總統川普 及挺川人士的行動，讓美國民主變得岌岌可危。

眾院國會暴動調查委員會9日晚間將舉行首場聽證會，全程將透過黃金時段電視轉播，聽證會上將有目擊者證詞及暴動當天現場影片等證據，證明總統權力和平轉移的美國傳統，如何差一點蕩然無存。

國會暴動當天遭到推擠跌倒而腦震盪的國會警察 愛德華茲(Caroline Edwards)，為仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)拍攝紀錄片的電影工作者奎斯特(Nick Quested)，都將在9日聽證會上現身說法。

調查委員會將在首場聽證會上，重新建構國會暴動事件的來龍去脈，包括川普2020年大選之後拒絕承認失敗、散布選舉舞弊的不實指控，並且透過公開及私下管道，策畫一場前所未見的行動，企圖推翻拜登勝選的結果。

美國社會趨於明顯兩極化的政治氛圍下，眾院國會暴動調查委員會未來幾周的系列聽證會，或許無法扭轉某些民眾的立場；不過，委員會經過一年來的調查與上千場約談之後，將透過公開紀錄留下歷史見證。

美聯社報導說，2021年1月6日國會暴動事件，是1814年英國人在國會縱火以來，美國國會遭受最嚴重的暴力攻擊；眾院調查委員會發表最終版調查報告除了提供詳細的事件紀錄之外，還將確保歷史不再重演。

哈佛大學(Harvard University)政治學教授李維茲基(Steven Levitsky)說：「這可不是遊戲。當我們的民主受到我們這輩子不曾見過的攻擊時，我們都跟著受害。」

9日登場的聽證會將加強安全管控；根據媒體報導，警察機關表示，國會議員接到的暴力恐嚇近來突然激增。

聽證會舉行的時空背景，是一個立場分裂的美國，距離期中選舉只剩幾個月，屆時選民將決定哪一個政黨將掌握國會多數席次；除了福斯新聞網(Fox News)之外，絕大多數電視新聞台都將實況轉播9日晚間的聽證會。

調查委員會成員、民主黨籍馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說，委員會將在聽證會上說明一場企圖推翻2020年總統大選結果的秘謀計畫。

他說：「如果要找到類似案例，必須回溯到南北戰爭時期。」

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)