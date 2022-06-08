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政治分裂、通膨40年新高 83%美國人對經濟悲觀

編譯柯立偉／綜合7日電
國會預算處預估，目前的高通膨將持續到明年。圖為消費者在華府一家超市購物。(Getty Images)
國會預算處預估，目前的高通膨將持續到明年。圖為消費者在華府一家超市購物。(Getty Images)

華爾街日報公布民調指出，由於通貨膨脹指數站上40年來最高點，加上政治意識形態分裂，約83%的美國民眾不滿意現在的經濟狀況，也有高達35%受訪者「非常不滿意」，是1972年以來類似調查的最高值；相信不久的未來現狀能改善的民眾更只有27%，比去年下降20%。

相對於對整體經濟情勢的悲觀態度，勞動市場的調查卻一枝獨秀；受疫後全美缺工影響，目前美國的失業率僅3.5%，是半世紀以來最低，約有66%的受訪者表示找到一份與前份工作大致相同薪資及福利的工作並不難，是自1977年首次提出此問題以來的最高值。

儘管如此，掌握白宮及國會些微多數的民主黨仍須面對年底期中選舉時，選民對經濟狀況不滿的怒火；華爾街日報此份民調指出，全美高達86%的民眾對政治團結持悲觀看法，其中至少一半的受訪者認為這種政治分歧會更惡化。

事實上，兩黨支持者對於一連串政治問題的看法都相當分歧，如高達90%的民主黨支持者認為社會應接納性向上的少數族群，但認同此觀點的共和黨人只有38%；66%的民主黨人認為美國的種族多元性是美國可以強大的依憑，持相同態度的共和黨支持者只有47%。

自稱為共和黨支持者的科羅拉多州居民本達(Robert Benda)對當前政經環境就非常不滿；他說：「美國的核心價值是『自由』，但當政者的施政方向都在一點一點地剝奪自由。」他也說，現在汽油價格那麼高，「我根本沒辦法開車回德州探親；我以前支持民主黨，但現在我認為華盛頓那群政客只是在為他們自己的利益服務。」

即便是民主黨支持者，對於目前的經濟狀況也不樂觀；加州一名民主黨支持者茱莉‧愛德華茲(Julie Edwards)就說：「美國夢的價值就是『出身不能決定你的成就』，但現在的經濟糟成這個樣子，我覺得我們在保障所有人立足點平等上，做得非常失敗。」

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