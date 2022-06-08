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世銀下調經濟展望至2.9%…大宗商品飆漲 疲弱恐延續數年

編譯潘勛／綜合7日電
目前的高通膨將持續到明年，圖為華府一家超市出售的牛奶。(Getty Images)
目前的高通膨將持續到明年，圖為華府一家超市出售的牛奶。(Getty Images)

世界銀行7日警告，受到烏俄戰爭、一系列大宗商品價格節節上升等因素影響，全球經濟更將走軟，因此下修年度經濟成長預測到2.9%，比元月預測的4.1%更低；世銀也警告，經濟疲弱恐將延續數年，但通膨居高不下，1970年代的停滯性通膨只怕會再次出現。

華盛頓郵報報導，數十個國家掙扎擺脫新冠疫情影響，仍然吃力，若真出現停滯性通膨，它們能否穩定備受考驗。

但經濟學界預估，美國經濟面對危機壓力，反而展現韌性；今年第一季雖因新冠Omicron變種復熾而萎縮，但可望在目前的第二季重振；自4月下旬以來，金融市場對未來通膨的估算已經下跌，物價持續上揚的憂慮雖未全然消失，但已減輕。

花旗集團(Citigroup)全球經濟首席學者席茨(Nathan Sheets)最近給客戶的備忘錄指出，美國出現停滯性通膨的光景「很是遙遠」；花旗指出，美國決策者必須快速因應烏俄戰爭的影響，協助各國支付食物及燃料，加快已許諾的債務紓困，另避免「扭曲性質的政策」，例如管制價格及出口禁令。

世銀今年全球經濟成長預估下修之後，與去年經過調整的5.7%成長率相比，只剩一半；預計2023、2024兩年也少有起色。全球本來掙脫經濟疲軟而恢復成長，但衰事連連，世銀警告如此將出現80多年來最劇烈的經濟下行；假如烏俄戰爭讓全球貿易、金融網絡支離破碎，糧食價格高漲將引發進口國社會不安，全球經濟光景只怕更形險峻。

新冠疫情進入第三年，烏俄戰爭、中國反覆因疫情清零政策而封城影響工廠生產，通膨來到數十年來新高，世銀形容當前情勢為「危機交作」，全球經濟已受到打擊。

但目前最值得憂心的區域不在美國境內；歐洲為收容近700萬烏克蘭難民、能源市場又劇烈動盪，所以經濟真可能出現衰退；黑海穀物出口遭打斷，傷及黎巴嫩、埃及與索馬利亞等國；中國則因嚴格的新冠清零政策、對抗房市走軟而付出高昂代價，經濟受苦不已。

世銀總裁馬爾帕斯(David Malpass)表示，全球經濟正因重要商品產能不足而受重挫，「大幅增加供應，以更多生產直接克服通膨，真的很重要；不幸的是：目前這方面跡象所見無多。」

世界第二大經濟體的中國據估今年經濟成長將在4.3%，除2020年受疫情影響不計之外，是1990年以來最低的一年。

7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為...
7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為洛杉磯市的一個加油站。(歐新社)

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