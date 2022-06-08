大突破…直腸癌病患 藥物試驗治好了

癌症 治療出現許多重大突破，根據一項小型研究，18名直腸癌病患參加藥物試驗後，癌症全消失，且無重大併發症；美國臨床腫瘤 學會(ASCO)年會上也出現兩大亮點研究，一是結腸癌病患可進行血液檢測 ，得知術後是否要化療；二則是低風險乳癌病患在切除腫瘤後，可望服用賀爾蒙阻斷劑，避免放射治療。

根據「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)5日公布的一項小型研究結果，18名直腸癌(rectal cancer)病患參加實驗服用名為「dostarlimab」的檢查點抑制劑(checkpoint inhibitor)後，不僅癌症全然消失，甚至無人出現嚴重併發症，多名醫師認為這是前所未聞的發現。

18名直腸癌病患在該研究中連續六個月、每三周服用一次檢查點抑制劑dostarlimab，每劑要價約1萬1000元；這種藥物可以發現癌細胞，讓免疫系統找到癌細胞並將之摧毀。

該研究結果相當驚人，研究中每名病患的癌症都消失，物理檢查、內視鏡、正子掃描(Positron Emission Tomography，簡稱PET))和磁振造影掃描(MRI)都未檢測到癌症。

根據此研究，平均每五人中會有一人對這類藥物出現某種不良反應；雖然大多不良反應容易控制，但3%至5%服用dostarlimab的病患有些人會出現肌肉乏力，或者是難以吞嚥和咀嚼。

維努克表示，該療法沒有重大副作用，可能是病患人數不夠顯著，或是這些癌症已被改頭換面。

迪亞茲好奇能否在癌症擴散和轉移前服用檢查點抑制劑，他詢問多家製造檢查點抑制劑的藥廠贊助小規模試驗，但因為參與試驗的病患原本可用正規療法治療，如今要給他們服用檢查點抑制劑，藥廠擔心癌症恐惡化到無法治療，因此以風險太高為由紛紛拒絕。最後小藥廠Tesaro同意贊助，Tesaro之後被大藥廠葛蘭素史密克(GlaxoSmithKline)收購。

結腸癌病患驗血 減少術後化療

針對結腸癌的研究共有455名病患參與，第一組病患在手術後接受血液檢測以了解剩餘的癌症DNA，若無癌症殘存跡象則無須接受化療；第二組病患則依腫瘤和鄰近組織分析，決定是否進行化療，但化療往往伴隨嘔吐、貧血和記憶問題等副作用。該研究結果4日發表在NEJM期刊，獲澳洲、美國政府和非營利組織贊助。

結果顯示，第一組有15%病患進行化療，第二組則有28%，而且兩組約有93%病患兩年後依舊無癌症；換句話說，血液檢測組較少病患進行化療，且術後健康狀況跟化療組差不多。

低風險乳癌患者 放療益處不大

乳癌研究追蹤500名罹患乳癌初期或Ki67腫瘤細胞增殖指數偏低的年長婦女，她們術後服用賀爾蒙阻斷劑，但未接受放射治療；結果發現十年後，10人在同側乳房的癌症復發，一人死亡。

雖然此研究無對照組，但研究人員拿歷史數據相比，這群研究參與者的術後恢復狀況跟術後接受放射治療的婦女表現差不多。研究人員認為，跟放射治療的副作用相比，放射治療對這群低乳癌風險的婦女益處不大。